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Ukrajinskí hasiči pomáhajú s hasením požiaru pri Bordeaux
Ukrajina sa minulý týždeň vôbec prvýkrát zapojila do mechanizmu civilnej ochrany EÚ.
Autor TASR
Paríž/Kyjev 3. augusta (TASR) - Ukrajinskí hasiči sa v pondelok pripojili k haseniu požiaru pri francúzskom meste Bordeaux. Do krajiny dorazili v nedeľu po 52-hodinovej ceste cez Ukrajinu, Poľsko a Nemecko. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Ukrajina sa minulý týždeň vôbec prvýkrát zapojila do mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Do Francúzska vyslala 70 hasičov v konvoji pozostávajúcom z 15 vozidiel vrátane desiatich hasičských strojov.
Lesný požiar v departemente Gironde na juhozápade Francúzska sa rozhorel 22. júla. Odvtedy zničil približne 42.000 hektárov borovicového lesa, čo predstavuje oblasť, ktorá je štyrikrát väčšia ako Paríž, a tiež 240 domov.
Zahraničné hasičské jednotky vrátane toho z Ukrajiny sa zmobilizovali, aby svojim francúzskym kolegom pomohli pri hasení požiarov. Pomoc poskytli Francúzsku viaceré štáty, okrem iných aj Slovensko.
„Vždy sa snažíme pomáhať tým, ktorí to potrebujú, hoci je to pre nás momentálne veľmi ťažké - ako dobre viete, sme vo vojne,“ poznamenala hovorkyňa ukrajinského tímu Chrystyna Percovyčová. Ukrajina od februára 2022 odoláva ruskej invázii. „Naši záchranári každý deň pracujú pod paľbou, ale aj tak si nájdeme spôsob, ako pomôcť tým, ktorí pomáhajú nám,“ doplnila hovorkyňa.
Ukrajinskí hasiči v pondelok zasahovali na miestach, kde sa ešte dymilo, na hranici medzi vyhoreného a nespáleného lesa západne od Bordeaux, aby zabránili opätovnému vzplanutiu požiaru. Plamene sa už podarilo dostať pod kontrolu, ale v niektorých oblastiach naďalej pretrvávajú aktívne ohniská.
Thomas Mimiague z hasičského a záchranného zboru departementu Gironde pre AFP povedal, že to je prvýkrát, čo boli ukrajinskí hasiči nasadení vo Francúzsku. „Každá pomoc je užitočná a cenná, takže Ukrajina ponúkla svoju podporu a my sme ju prirodzene prijali,“ uviedol.
Lesný požiar pri Bordeaux je najväčším v celom Francúzsku od požiarov v tom istom regióne z roku 1949, kedy zhorelo približne 50.000 hektárov, pripomína AFP.
Ukrajina sa minulý týždeň vôbec prvýkrát zapojila do mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Do Francúzska vyslala 70 hasičov v konvoji pozostávajúcom z 15 vozidiel vrátane desiatich hasičských strojov.
Lesný požiar v departemente Gironde na juhozápade Francúzska sa rozhorel 22. júla. Odvtedy zničil približne 42.000 hektárov borovicového lesa, čo predstavuje oblasť, ktorá je štyrikrát väčšia ako Paríž, a tiež 240 domov.
Zahraničné hasičské jednotky vrátane toho z Ukrajiny sa zmobilizovali, aby svojim francúzskym kolegom pomohli pri hasení požiarov. Pomoc poskytli Francúzsku viaceré štáty, okrem iných aj Slovensko.
„Vždy sa snažíme pomáhať tým, ktorí to potrebujú, hoci je to pre nás momentálne veľmi ťažké - ako dobre viete, sme vo vojne,“ poznamenala hovorkyňa ukrajinského tímu Chrystyna Percovyčová. Ukrajina od februára 2022 odoláva ruskej invázii. „Naši záchranári každý deň pracujú pod paľbou, ale aj tak si nájdeme spôsob, ako pomôcť tým, ktorí pomáhajú nám,“ doplnila hovorkyňa.
Ukrajinskí hasiči v pondelok zasahovali na miestach, kde sa ešte dymilo, na hranici medzi vyhoreného a nespáleného lesa západne od Bordeaux, aby zabránili opätovnému vzplanutiu požiaru. Plamene sa už podarilo dostať pod kontrolu, ale v niektorých oblastiach naďalej pretrvávajú aktívne ohniská.
Thomas Mimiague z hasičského a záchranného zboru departementu Gironde pre AFP povedal, že to je prvýkrát, čo boli ukrajinskí hasiči nasadení vo Francúzsku. „Každá pomoc je užitočná a cenná, takže Ukrajina ponúkla svoju podporu a my sme ju prirodzene prijali,“ uviedol.
Lesný požiar pri Bordeaux je najväčším v celom Francúzsku od požiarov v tom istom regióne z roku 1949, kedy zhorelo približne 50.000 hektárov, pripomína AFP.