Ukrajinskí novinári získali špeciálnu Pulitzerovu cenu

New York 10. mája (TASR) - Organizátori prestížnej Pulitzerovej ceny v pondelok na slávnostnej ceremónii v New Yorku symbolicky udelili osobitné ocenenie všetkým ukrajinským novinárom za ich "odvahu, vytrvalosť a odhodlanie prinášať pravdivé správy" o ruskej vojenskej agresii. TASR informáciu prevzala zo spravodajských staníc BBC a Sky News.



"Napriek bombardovaniu, únosom, okupovaniu a dokonca úmrtiam v ich radoch (ukrajinskí novinári) vytrvali vo svojom úsilí poskytovať presný obraz hroznej reality, čo slúži ku cti Ukrajine a novinárom po celom svete," uviedla porota Pulitzerovej ceny.



Členovia poroty ocenili najmä skutočnosť, že ukrajinskí novinári svojou snahou prinášať pravdivé informácie čelia propagandistickej mašinérii putinovského Ruska.



Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku uvádza, že od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine bolo zabitých najmenej sedem novinárov vrátane troch z Ukrajiny.



Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a sú považované za najprestížnejšie ocenenia v oblasti žurnalistiky v USA. Tohtoročným laureátom v hlavnej kategórii "služba pre verejnosť" sa stal americký denník The Washington Post za spravodajské pokrývanie útoku na Kapitol zo 6. januára 2021.