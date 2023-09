Ukrajinskí piloti si vo Švédsku vyskúšali stíhačky Gripen

Štokholm 14. septembra (TASR) - Ukrajinskí piloti dokončili prvý výcvik zameraný na obsluhu stíhačiek Gripen švédskej výroby. Uviedol to vo štvrtok švédsky minister obrany Pal Jonson, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Švédska vláda ešte v júni avizovala, že ukrajinským pilotom dá možnosť otestovať svoje gripeny, ktoré vyrába švédska firma Saab. Štokholm však zatiaľ nepotvrdil, či tieto lietadlá poskytne ukrajinským vzdušným silám.



"Inštruktážny výcvik bol dokončený a podľa správy, ktorú som dostal od obranných zložiek, prebehol dobre," priblížil šéf švédskeho rezortu obrany. Predbežný výcvik podľa jeho slov "zahŕňal skúšobné lety v lietadle aj na simulátoroch".



Jonson dodal, že skúsenosti z výcviku tvoria základ pri rozhodovaní, či by Švédsko mohlo darovať niektoré svoje gripeny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v auguste navštívil Švédsko a vyjadril záujem o získanie stíhačiek Gripen. Švédsky premiér Ulf Kristersson povedal, že Švédsko potrebuje svoje stíhačky na vlastnú obranu. Poukázal na to, že Štokholm ešte stále nie je členom Severoatlantickej aliancie.



Ukrajina už niekoľko mesiacov tlačí na svojich západných spojencov, aby jej dodali moderné stíhačky, ktoré by ukrajinskej armáde pomohli pri obrane pred Ruskom.



Dánsko a Holandsko koncom augusta oznámili, že Kyjevu dodajú stíhačky americkej výroby F-16. O niečo neskôr rovnaký zámer ohlásilo aj Nórsko.