Ukrajinskí poslanci a zamestnanci majú zakázané cestovať do zahraničia

Kyjev 31. januára (TASR) — Zákaz cestovania do zahraničia pre štátnych zamestnancov a poslancov vrátane žien počas vojny s Ruskom, ktorý minulý týždeň prijala ukrajinská vláda, vstúpil v pondelok oficiálne do platnosti, potvrdil hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin 24. februára 2022 vyslal vojakov na Ukrajinu, bojaschopným mužom bolo až na niekoľko výnimiek nariadené zostať v krajine.



Najnovšie opatrenie sa vzťahuje na vysoko postavených predstaviteľov, ktorí budú môcť Ukrajinu opustiť len z dôvodu návštevy svojich detí alebo v prípade v prípade lekárskeho ošetrenia či smrti blízkej osoby, povedal Demčenko. Týka sa aj žien — štátnych úradníčok a miestnych poslankýň.



Ukrajinská poslankyňa Iryna Heraščenková to označila za "populistické rozhodnutie". Pripomenula, že približne 15.000 miestnych poslancov sú ženy a niektoré pracujú ako dobrovoľníčky. "Úrady najprv vyzývali všetkých, ktorí mohli, aby na zimu odišli aj s deťmi, a teraz im to nedovolia," podotkla.



Opatrenie bolo prijaté po tom, čo bolo niekoľko ukrajinských predstaviteľov obvinených, že v čase vojny dovolenkujú v zahraničí. Bol medzi nimi aj námestník generálneho prokurátora Olexij Symonenko, ktorý odišiel na dovolenku do španielskeho letoviska Marbella. Symonenko bol jedným z tých, ktorí minulý týždeň odstúpili z funkcie.