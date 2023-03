Ukrajinskí poslanci poďakovali Slovensku za rozhodnutie dodať stíhačky

Kyjev 17. marca (TASR) — Ukrajinskí poslanci sa poďakovali Slovensku za rozhodnutie poskytnúť Ukrajine stíhačky MiG-29. Ostatných spojencov vyzvali, aby sa zachovali podobne. V piatok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Poslankyňa ukrajinského parlamentu Kira Rudiková na Twitteri poďakovala Slovensku a Poľsku za schválenie dodávky stíhačiek MiG-29 Ukrajine a spýtala sa: "Kto bude ďalší?"



"Drahí Holanďania, Švédi, Francúzi, Briti, Nemci, Fíni, Američania – a čo vy? (Stíhačky) F-16, F/A-18, Eurofighter, JAS39, Rafale a Tornado by nám pomohli zvíťaziť rýchlejšie," adresovala výzvu na zaslanie ďalších stíhačiek priamo konkrétnym krajinám ďalšia ukrajinská zákonodarkyňa Inna Sovsunová.



Dočasne poverená vláda slovenského premiéra Eduarda Hegera na piatkovom online rokovaní rozhodla, že Kyjevu poskytne 13 stíhačiek MiG-29 a časť systému protivzdušnej obrany Kub. Ako povedal Heger, príslušná medzinárodná dohoda bola schválená vládou jednomyseľne v súlade s Ústavou SR.



Aj poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok deklaroval, že Poľsko pošle Ukrajine tucet stíhačiek MiG-29, štyri z nich už v najbližších dňoch.



Kremeľ však v piatok vyhlásil, že poľské a slovenské stíhačky "nijakým spôsobom nezmenia priebeh špeciálnej vojenskej operácie" a ruské jednotky tieto lietadlá "zničia".