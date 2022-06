Ukrajinskí poslanci schválili zákony obmedzujúce knihy a hudbu z Ruska

Kyjev 20. júna (TASR) - Ukrajinský parlament schválil v nedeľu zákony zavádzajúce tvrdé reštrikcie na knihy a hudbu z Ruska, ktoré už takmer štyri mesiace vedie vedie vojnu proti Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o pokus obmedziť kultúrne väzby medzi oboma krajinami.



Jeden zo schválených návrhov zákonov zakazuje tlač kníh občanov Ruska, pokiaľ sa nezrieknu ruských pasov a neprijmú ukrajinské občianstvo. Toto nariadenie sa má - rovnako ako v prípade druhého zákona - vzťahovať len na osoby, ktoré si ponechali alebo získali ruské občianstvo po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Legislatíva zakazuje aj komerčný dovoz kníh vytlačených v Rusku a Bielorusku alebo na okupovaných územiach Ukrajiny. Na import rusky písaných kníh z iných krajín bude potrebné osobitné povolenie.



Druhý zo schválených zákonov zakazuje uvádzanie hudby produkovanej ruskými občanmi v ukrajinských médiách a v prostriedkoch hromadnej dopravy. Zvyšuje tiež kvóty na programy v ukrajinčine a ukrajinské piesne v televíznych i rozhlasových staniciach vysielajúcich na Ukrajine.



Oba návrhy zákonov vstúpia do platnosti, len ak ich podpíše prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry Reuters však nič nenasvedčuje tomu, že by prezident s niektorým z nich nesúhlasil.



Pri hlasovaní v ukrajinskej Najvyššej rade získali oba zákony širokú politickú podporu, a to aj zo strany poslancov, ktorí v minulosti zastávali postoje blízke Kremľu.



"Tieto zákony sú navrhnuté tak, aby sa kvalitný obsah ukrajinských autorov dostal k čo najširšiemu publiku," uviedol ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko. Poukázal pritom aj na odpor voči ruským kultúrnym produktom, ktorý medzi Ukrajincami vyvolala brutálna ruská invázia.



Schválené zákony sú podľa agentúry Reuters súčasťou dlhodobých snáh Ukrajiny o vymanenie sa z následkov stáročnej nadvlády Moskvy, ktorá potláčala ukrajinskú identitu. V predchádzajúcich rokoch sa tento proces označoval ako "dekomunizácia", ale v poslednom období čoraz častejšie aj ako "derusifikácia".