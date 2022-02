Ukrajinskí povstalci obvinili vládne jednotky z ostreľovania mínometmi

Kyjev/Moskva 17. februára (TASR) - Proruskí povstalci na východe Ukrajiny obvinili ukrajinské vládne jednotky, že vo štvrtok zavčasu ráno ostreľovali ich územie mínometmi. Podľa povstalcov tým Kyjev porušil minské dohody. Informovali o tom agentúry Reuters i RIA Novosti.



"Ozbrojené zložky Ukrajiny hrubo porušili režim pokoja zbraní, keď použili zbrane, ktoré mali podľa minských dohôd stiahnuť," uviedol nemenovaný vojenský predstaviteľ Luhanskej ľudovej republiky (LĽR).



Podľa jeho slov ostreľovali príslušníci ukrajinských bezpečnostných zložiek vo štvrtok okolo 05.30 h moskovského času (03.20 h SEČ) dediny ležiace na území samozvanej LĽR mínometmi, granátometmi a ťažkými guľometmi. Deň predtým údajne ostreľovanie ukrajinskými vládnymi jednotkami zaznamenané nebolo.



Bezprostredne po incidente nebolo známe, akú intenzitu toto ostreľovanie malo. Ukrajina a ani Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá situáciu na východe Ukrajiny monitoruje, sa k veci zatiaľ nevyjadrili, píše Reuters.



Rusko pri ukrajinských hraniciach zoskupilo vyše 100.000 vojakov a Západ sa obáva, že plánuje na Ukrajinu inváziu. Eskalácia niekoľko rokov pretrvávajúceho konfliktu na Donbase – na východe Ukrajiny – by podľa Reuters mohla ešte viac zvýšiť aktuálne napätie medzi Ruskom a Západom.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price v stredu uviedol, že ruskí predstavitelia a ruské médiá "podstrčili v uplynulých niekoľkých týždňoch novinárom množstvo správ, z ktorých akákoľvek by mohla slúžiť ako zámienka pre inváziu".



Rusko popiera, že plánuje inváziu na Ukrajinu, a v utorok oznámilo, že niektoré jednotky z pohraničných oblastí sa už stiahli. Západné krajiny aj Ukrajina však tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že by Kremeľ vojsko skutočne sťahoval.