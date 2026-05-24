< sekcia Zahraničie
Ukrajinskí predstavitelia: Kyjev zasiahol raketový a dronový útok
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že najmenej tri osoby utrpeli zranenia a že lekárske tímy zasahovali v severozápadnej časti mesta vo štvrti Podilskyj, kde trosky dopadli na neobývanú oblasť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 24. mája (TASR) - Ukrajinskou metropolou Kyjev otriasol v nedeľu skoro ráno rozsiahly raketový a dronový útok, uviedli tamojšie orgány a novinári agentúry AFP potvrdili, že začuli silné výbuchy. Došlo k tomu po tom, čo Rusko hrozilo krajine odvetným úderom, píše TASR.
„Hlavné mesto je pod masívnym raketovým útokom. Je možné, že dôjde k ďalším úderom. Zostaňte v krytoch!“ napísal na platforme Telegram náčelník Kyjevskej mestskej vojenskej administratívy Tymur Tkačenko. „Aktuálne máme správy o najmenej štyroch štvrtiach, ktoré zasiahol útok... predbežne boli nahlásené požiare a škody na obytných budovách,“ dodal.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že najmenej tri osoby utrpeli zranenia a že lekárske tímy zasahovali v severozápadnej časti mesta vo štvrti Podilskyj, kde trosky dopadli na neobývanú oblasť. V susednej štvrti Ševčenkivskyj vypukol požiar v blízkosti obytného domu, doplnil starosta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval pred potenciálnym ruským leteckým útokom v najbližších hodinách, pričom podľa jeho slov by mohlo dôjsť aj k využitiu hypersonických balistických rakiet Orešnik, ktoré dokážu niesť aj jadrové hlavice, píše AFP.
„Hlavné mesto je pod masívnym raketovým útokom. Je možné, že dôjde k ďalším úderom. Zostaňte v krytoch!“ napísal na platforme Telegram náčelník Kyjevskej mestskej vojenskej administratívy Tymur Tkačenko. „Aktuálne máme správy o najmenej štyroch štvrtiach, ktoré zasiahol útok... predbežne boli nahlásené požiare a škody na obytných budovách,“ dodal.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že najmenej tri osoby utrpeli zranenia a že lekárske tímy zasahovali v severozápadnej časti mesta vo štvrti Podilskyj, kde trosky dopadli na neobývanú oblasť. V susednej štvrti Ševčenkivskyj vypukol požiar v blízkosti obytného domu, doplnil starosta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval pred potenciálnym ruským leteckým útokom v najbližších hodinách, pričom podľa jeho slov by mohlo dôjsť aj k využitiu hypersonických balistických rakiet Orešnik, ktoré dokážu niesť aj jadrové hlavice, píše AFP.