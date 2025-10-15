< sekcia Zahraničie
Ukrajinskí predstavitelia sa stretli s výrobcom rakiet Tomahawk
Ukrajinská delegácia počas dvojdňovej návštevy rokuje s vysokopostavenými predstaviteľmi USA pred plánovaným piatkovým stretnutím prezidenta Volodymyra Zelenského s lídrom USA Donaldom Trumpom.
Autor TASR
Kyjev 15. októbra (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak počas návštevy Washingtonu v stredu informoval o stretnutí so zástupcami amerických výrobcov zbraní vrátane spoločnosti Raytheon, ktorá vyrába rakety Tomahawk. Kyjev má o ne záujem a USA naznačili, že zvážia ich dodanie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Jermak uviedol, že sa stretol s predstaviteľmi spoločností Lockheed Martin a Raytheon spolu s ďalšími členmi delegácie vrátane premiérky Julije Svyrydenkovej. Raytheon vyrába rakety Tomahawk s doletom až 2500 kilometrov, čo by Kyjevu umožnilo zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. Rusko už preto varovalo, že dodávky týchto rakiet na Ukrajinu by narušili jeho vzťahy s Washingtonom.
„Naša spolupráca naďalej rastie,“ napísal Jermak na sociálnych sieťach a vyzdvihol americké stíhačky F-16, ktoré Ukrajine minulý rok poskytli európske krajiny.
Svyrydenková už skôr uviedla, že sa stretla s americkým ministrom financií Scottom Bessentom a diskutovali o spoločných investíciách a spolupráci v oblasti energetiky.
