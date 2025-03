Ukrajinskí predstavitelia: Útok na Kyjev zranil najmenej sedem ľudí

Kyjev 23. marca (TASR) - Ruský nočný dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej dve obete a niekoľko ďalších zranených, uviedli v nedeľu skoro ráno ukrajinské úrady. Útok tiež vyvolal požiare naprieč mestom. Moskva sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Obeťami útoku sú dve ženy, uviedol The Guardian. Podľa starostu ukrajinskej metropoly Vitalija Klička bola jedna zranená osoba hospitalizovaná. Požiare po útokoch ruských bezpilotných lietadiel sa šírili viacerými výškovými obytnými domami v meste. Obyvateľov Klička na platforme Telegram vyzval na zotrvanie v úkrytoch.



Reuters s odvolaním na svoje zdroje informovala o niekoľkých výbuchoch, ktoré naznačovali reakciu ukrajinskej protivzdušnej obrany na ruský útok.



V pondelok sa v Saudskej Arábii uskutočnia rokovania ruskej a ukrajinskej delegácie so Spojenými štátmi, ktoré sa snažia sprostredkovať prímerie v tomto viac ako trojročnom konflikte. Rusko nepristúpilo na pôvodný návrh USA na úplné a bezpodmienečné 30-dňové prímerie, s ktorým súhlasila aj Ukrajina. Namiesto toho navrhlo zastavenie leteckých útokov na energetickú infraštruktúru.