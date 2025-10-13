< sekcia Zahraničie
Ukrajinskí predstavitelia vrátane premiérky sú na ceste do Washingtonu
Vyjadrenie prichádza v čase, keď Rusko zintenzívňuje svoje útoky na energetickú infraštruktúru na Ukrajine a Washington zvažuje dodanie rakiet s dlhým doletom pre Kyjev.
Autor TASR
Kyjev 13. októbra (TASR) - Vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia sú na ceste do Washingtonu na obranné rokovania s americkými činiteľmi, oznámil v pondelok úrad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinský tím, ktorého súčasťou je aj premiérka Julija Svyrydenková, bude v USA diskutovať o „posilnení našej protivzdušnej obrany a útočných schopnostiach“, ako aj o „zvýšení (energetickej) odolnosti pred zimou,“ uviedol na sociálnych sieťach šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.
Zelenskyj pritom len v nedeľu opäť telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rozhovor sa podľa Zelenského tentokrát zameral na otázky posilňovania nielen ukrajinskej protivzdušnej obrany, ale aj schopností zasahovať ciele na veľkú vzdialenosť. Druhý telefonát v priebehu dvoch dní sa uskutočnil v kontexte žiadosti Ukrajiny o rakety Tomahawk, ktoré by Ukrajine umožnili zasahovať ciele hlboko na ruskom území. Moskva varovala Washington, že takýto krok by viedol k eskalácii vojny a zničeniu ich vzájomných vzťahov.
Zelenskyj oba telefonáty označil za produktívne.
