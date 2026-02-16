Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinskí utečenci budú môcť v ČR žiadať o špeciálny dlhodobý pobyt

Na snímke český minister vnútra Lubomír Metnar. Foto: TASR - Dano Veselský

Niektoré neziskové organizácie už v minulosti podmienky udelenia špeciálneho dlhodobého pobytu kritizovali. Podľa nich sú tak prísne, že ich dokážu splniť len bohatí Ukrajinci.

Autor TASR
Praha 16. februára (TASR) - Ukrajinci, ktorí do Česka utiekli pred vojnou a ktorí tam pracujú a sú bezúhonní, budú môcť naďalej žiadať o špeciálny dlhodobý pobyt, zavedený ešte vládou Petra Fialu. Podmienky na dosiahnutie tohto režimu nový kabinet nezmenil. V pondelok to na tlačovej konferencii oznámil český minister vnútra Lubomír Metnar, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prvé kolo registrácií, ktoré sa uskutočnilo vlani, podľa Metnara ukázalo, že systém funguje. O špeciálny dlhodobý pobyt vtedy požiadalo 80.000 Ukrajincov, prísne podmienky však splnilo len 17.000 a registráciu dokončilo 16.000 z nich. Podľa ministerstva vnútra zároveň tiež odhalili prípady porušovania pravidiel na trhu práce, a to na strane jednotlivcov, aj zamestnávateľov. Metnar spresnil, že ČR k 1. januáru tohto roka eviduje vyše 393.000 cudzincov s dočasnou ochranou, pričom viac než 180.000 z nich pracuje.

Režim špeciálneho dlhodobého pobytu podľa rezortu motivuje utečencov k tomu, aby pracovali legálne, plnili si daňové aj odvodové povinnosti a zároveň prispieva k potláčaniu šedej ekonomiky. Cieľom je podľa Metnara posun od humanitárnej pomoci k pracovnej integrácii Ukrajincov.

Zdôraznil, že na tento pobyt nie je automatický nárok a získať ho môžu len tí, ktorí splnia prísne podmienky. „Je určený len pre tých, ktorí v ČR dlhodobo pracujú, platia dane, sú bezúhonní a majú zaistené bývanie. Cieľom je stabilizácia na trhu práce tam, kde je dlhodobý nedostatok pracovnej sily,“ uviedol minister.

Žiadatelia musia v Česku nepretržite bývať aspoň dva roky v režime takzvanej dočasnej ochrany, musia mať platný cestovný doklad a byť bezúhonní. Okrem toho platí podmienka ekonomickej sebestačnosti - Ukrajinci nesmú minimálne šesť mesiacov poberať humanitárne dávky, musia mať zaistené bývanie a minimálny ročný príjem 440.000 korún (približne 18.000 eur). Ak majú deti, musia v Česku chodiť do školy.

Niektoré neziskové organizácie už v minulosti podmienky udelenia špeciálneho dlhodobého pobytu kritizovali. Podľa nich sú tak prísne, že ich dokážu splniť len bohatí Ukrajinci.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
