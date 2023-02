Ukrajinskí utečenci pred vojnou čelia v krajinách EÚ rôznym problémom

Brusel/Viedeň 28. februára (TASR) - Ľudia utekajúci z Ukrajiny pred vojnou čelia v krajinách EÚ rôznym problémom. Výsledky prieskumu o týchto otázkach v utorok zverejnila Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni, informuje spravodajca TASR.



Správa FRA s názvom "Na úteku z Ukrajiny" zachytáva priame svedectvá približne 14.500 osôb, ktoré sa usadili v EÚ. Prieskum sa uskutočnil od augusta do septembra 2022 v Bulharsku, Česku, Estónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a Taliansku.



Podľa prieskumu sa každý tretí ukrajinský utečenec cíti byť súčasťou spoločenstva hostiteľskej krajiny, avšak rovnaká časť by sa chcela vrátiť na Ukrajinu.



Odídenci sa v EÚ stretávajú s viacerými praktickými ťažkosťami. Okolo 23 percent z nich navštevovalo jazykové kurzy. Neznalosť jazyka hostiteľskej krajiny bol hlavný dôvod, pre ktorý predčasne ukončovali štúdium, nemohli si nájsť zamestnanie alebo sa ťažko dostávali k zdravotnej starostlivosti.



Za ubytovanie si platilo 59 percent odídencov. Mnohí museli využívať spoločné sociálne zázemie, nemali dostatok súkromia alebo tichú miestnosť, v ktorej by sa ich deti mohli pripravovať na vyučovanie.



Až 59 percent ukrajinských detí s dočasným pobytom v EÚ sa vzdelávalo online v ukrajinskej škole alebo absolvovalo samostatné štúdium s materiálmi či podporou z Ukrajiny.



V čase prieskumu 33 percent odídencov malo platené zamestnanie a 33 percent žien sa staralo o deti alebo seniorov či chorých príbuzných. Zároveň 48 percent zo zamestnaných priznalo, že ich práca je pod úrovňou dosiahnutého vzdelania a 30 percent uviedlo, že boli v práci vykorisťovaní.



Až 79 percent odídencov uviedlo, že má problém vyjsť s peniazmi a zaistiť si bežné životné náklady. V oblasti zdravia 49 percent priznalo, že pociťuje skľúčenosť a depresiu a 49 percent malých detí malo problémy so spánkom alebo sústredením.