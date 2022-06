Ukrajinskí vojaci bojovali aj tesne pred uplynutím ruského ultimáta

Kyjev 15. júna (TASR) - Ukrajina nepreukázala žiadne náznaky, že by uposlúchla ruské ultimátum, aby sa jej jednotky v meste Severodoneck na východe krajiny v stredu ráno vzdali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko vyzvalo ukrajinské jednotky nachádzajúce sa v chemickej továrni Azot, aby "zastavili nezmyselný odpor" a od stredajšieho rána zložili zbrane. Podľa Ukrajiny sa pritom v Azote nachádzajú okrem vojakov aj civilisti, ktorých Rusko prisľúbilo v stredu evakuovať cez humanitárne koridory.



"Je to stále ťažšie, no naša armáda zadržiava nepriateľa naraz v troch smeroch," uviedol Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanskej oblasti, v ktorej sa Severodoneck nachádza. Hajdaj zverejnil túto informáciu na sociálnej sieti pred 8.00 h miestneho času. Práve o tomto čase malo uplynúť ruské ultimátum.



"Bránia Severodoneck a nedovolia (ruským vojakom) postupovať smerom k Lysyčansku," uviedol Hajdaj v súvislosti s mestom, ktoré od Severodonecka oddeľuje iba rieka. "Bez ohľadu na to sú však Rusi blízko, obyvatelia trpia a domy sú ničené," dodal gubernátor.



Luhanská a Donecká oblasť tvoria spolu región Donbas na východe Ukrajiny, v ktorom Rusko v súčasnosti sústreďuje svoje sily. Boje sa odohrávajú najmä v meste Severodoneck, ktoré je kľúčové pre dobytie Luhanskej oblasti.



Generálny štáb ukrajinskej armády v stredu ráno taktiež potvrdil, že ukrajinskí vojaci odrážajú ruské útoky na Severodoneck.



Agentúra Reuters však upozorňuje, že nedokázala okamžite overiť, čo presne sa deje na bojisku, a ani to, čo sa stalo po uplynutí ruského ultimáta.