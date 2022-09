Ukrajinskí vojaci ukončili pôsobenie v mierovej misii OSN v KDR

Londýn/Kinshasa 18. septembra (TASR) – Kontingent 250 ukrajinských vojakov pôsobiacich v mierovej misii OSN v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa vrátil do vlasti, aby sa zapojil do boja proti ruským silám. Informovala o tom v nedeľu stanica BBC.



Po ohlásení stiahnutia ukrajinskej leteckej jednotky v marci diplomati varovali, že misia OSN v KDR bude mať vážny nedostatok vrtuľníkov. Tie sú dôležité pri boji proti povstaleckým skupinám v hustých lesoch východnej časti rozľahlej africkej krajiny. Osem ukrajinských helikoptér tvorilo približne tretinu letky, ktorou disponuje stabilizačná misia MONUSCO.



Ukrajina od začiatku invázie Ruska vo februári už stiahla svojich vojakov z ďalších mierových misií svetovej organizácie, v ktorých pôsobili.



Misia OSN v KDR je v poslednom čase pod značným tlakom. Čelí kritike za to, že neurobila dosť pre obnovenie mieru na východe krajiny, kde početné ozbrojené skupiny tri desaťročia zabíjajú, znásilňujú a drancujú bohaté nerastné zdroje regiónu ako zlato a diamanty. V júli pri protestoch proti tejto misii zahynulo 36 ľudí vrátane štyroch príslušníkov modrých prílb.



Misia MONUSCO by sa po 22 rokoch mala skončiť, no termín zatiaľ nebol stanovený. Je to jedna z najväčších a najnákladnejších z 12 mierových misií OSN.