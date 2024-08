Ukrajinskí vojaci vztýčili v ruskom meste Sudža ukrajinskú vlajku

Kyjev 14. augusta (TASR) - Ukrajinská štátna televízia v stredu odvysielala reportáž, ktorá zachytáva, ako ukrajinské jednotky sťahujú zo stožiaru na úradnej budove v meste Sudža v Kurskej oblasti ruskú vlajku a vymieňajú ju za ukrajinskú. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa nej bolo toto video nakrútené v stredu.



Súčasťou reportáže boli aj závery na trojicu ukrajinských vojakov stojacich na streche nad vchodom do trojposchodovej budovy - údajne školy s internátom -, ako zo stožiaru sťahujú ruskú vlajku kričiac "Sláva Ukrajine".



Na videu bolo vidieť aj kolónu zhorených ruských vozidiel pri vjazde do Sudže i vyľudnené ulice s nepoškodenými obchodmi a úradnými budovami.



Spravodajkyňa ukrajinskej štátnej televízie v reportáži uviedla, že ukrajinské sily majú nad Sudžou, kľúčovým uzlom prekládky plynu, plnú kontrolu.



Doplnila, že TV štáb dorazil do mesta ako súčasť vojenskej kolóny, ktorá priviezla aj humanitárnu pomoc pre civilistov.



Tvrdí to aj časť ruských provojnových blogerov. Zároveň však zástupca vedúceho hlavného vojensko-politického riaditeľstva ministerstva obrany a veliteľ čečenských špeciálnych jednotiek Achmat Apti Alaudinov v stredu upozornil, že ukrajinské jednotky nemajú úplnú kontrolu nad Sudžou. Podľa jeho tvrdenia v meste stále prebiehajú boje s oddielmi ruskej armády.



Kurská oblasť je v centre pozornosti od 6. augusta, keď na jej územie vtrhli ukrajinské ozbrojené sily. V snahe zastaviť ich prienik ruské velenie vyslalo do boja okrem pohraničníkov aj novobrancov, pričom mnohí z nich padli do ukrajinského zajatia.



V dôsledku vpádu ukrajinských jednotiek v Kurskej oblasti, ktorý nezastavili ani obranné valy vybudované po rozpútaní vojny na Ukrajine, od minulého piatka platí režim mimoriadnej situácie na federálnej úrovni.



Ostreľovanie a útoky bezpilotných lietadiel zabili v Kurskej oblasti 12 civilistov a zranili 121 ľudí vrátane desiatich detí. Viac ako 120.000 ľudí z Kurskej oblasti v obave pred bojmi opustilo svoje domovy alebo bolo evakuovaných úradmi.