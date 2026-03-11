< sekcia Zahraničie
Ukrajinskí vojenskí inštruktori budú vyučovať na nemeckých školách
Nemecký generálporučík odkázal na hodnotenia nemeckých a iných západných spravodajských služieb, podľa ktorých by Rusko mohlo byť pripravené na rozsiahly útok proti NATO do roku 2029.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 11. marca (TASR) - Ukrajinskí inštruktori budú vyučovať na nemeckých vojenských školách. Nemeckej armáde majú pomôcť pripraviť sa na prípadný ruský útok na Severoatlantickú alianciu (NATO) do roku 2029. V stredu to vyhlásil najvyšší veliteľ nemeckých ozbrojených síl generálporučík Christian Freuding. Upozornila na to agentúra Reuters, podľa ktorej ide o obrat v doterajšom vývoji, keď ukrajinské sily cvičili inštruktori zo západných štátov, informuje TASR.
Berlín a Kyjev sa na tom dohodli ešte vo februári. „Máme veľké očakávania. Ukrajinská armáda je v súčasnosti jediná na svete, ktorá má (bojové) skúsenosti z frontu proti Rusku,“ uviedol Freuding v rozhovore pre Reuters. Nemecko je podľa neho prvou krajinou, ktorá s Ukrajinou uzavrela takúto dohodu. Ďalšie štáty ho budú pravdepodobne nasledovať.
Nemecký generálporučík odkázal na hodnotenia nemeckých a iných západných spravodajských služieb, podľa ktorých by Rusko mohlo byť pripravené na rozsiahly útok proti NATO do roku 2029. „To je takmer pozajtra. Nemáme čas – nepriateľ nečaká, kým vyhlásime, že sme pripravení. Musíme teda využiť každú možnosť na prípravu,“ odpovedal na otázku o úlohe ukrajinských inštruktorov.
Očakáva sa, že prispejú odbornými znalosťami v oblasti delostrelectva, ženijného vojenstva, používania dronov, ako aj velenia a riadenia.
Od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 Nemecko vycvičilo ukrajinské sily v používaní zbraní nemeckej výroby, ako sú bojové vozidlá pechoty Marder, tanky Leopard, húfnice a systémy protivzdušnej obrany.
„Skutočnosť, že teraz prichádzajú k nám ako inštruktori, odzrkadľuje bezpečnostné partnerstvo na rovnocennom základe,“ uzavrel Freuding.
Berlín a Kyjev sa na tom dohodli ešte vo februári. „Máme veľké očakávania. Ukrajinská armáda je v súčasnosti jediná na svete, ktorá má (bojové) skúsenosti z frontu proti Rusku,“ uviedol Freuding v rozhovore pre Reuters. Nemecko je podľa neho prvou krajinou, ktorá s Ukrajinou uzavrela takúto dohodu. Ďalšie štáty ho budú pravdepodobne nasledovať.
Nemecký generálporučík odkázal na hodnotenia nemeckých a iných západných spravodajských služieb, podľa ktorých by Rusko mohlo byť pripravené na rozsiahly útok proti NATO do roku 2029. „To je takmer pozajtra. Nemáme čas – nepriateľ nečaká, kým vyhlásime, že sme pripravení. Musíme teda využiť každú možnosť na prípravu,“ odpovedal na otázku o úlohe ukrajinských inštruktorov.
Očakáva sa, že prispejú odbornými znalosťami v oblasti delostrelectva, ženijného vojenstva, používania dronov, ako aj velenia a riadenia.
Od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 Nemecko vycvičilo ukrajinské sily v používaní zbraní nemeckej výroby, ako sú bojové vozidlá pechoty Marder, tanky Leopard, húfnice a systémy protivzdušnej obrany.
„Skutočnosť, že teraz prichádzajú k nám ako inštruktori, odzrkadľuje bezpečnostné partnerstvo na rovnocennom základe,“ uzavrel Freuding.