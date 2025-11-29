< sekcia Zahraničie
Ukrajinskí vyjednávači budú cez víkend rokovať v USA o mierovom pláne
Delegácia plánuje stretnutie s americkou stranou na konci tohto týždňa, povedal zdroj, ktorý požiadal o anonymitu vzhľadom na citlivosť témy.
Autor TASR
Kyjev 28. novembra 2025 (TASR) – Ukrajinskí vyjednávači tento víkend vycestujú do Spojených štátov na rokovania o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, uviedol v piatok pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ oboznámený so situáciou.
„Delegácia plánuje stretnutie s americkou stranou na konci tohto týždňa,“ povedal zdroj, ktorý požiadal o anonymitu vzhľadom na citlivosť témy. Dodal, že rokovania sa môžu uskutočniť na Floride.
Podľa informácií agentúry AFP sa mal na rokovaniach zúčastniť aj bývalý šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak, ktorého však medzičasom v piatok odvolali z funkcie.
