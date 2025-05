Ukrajinsko-ruské rokovania v Turecku budú vo štvrtok popoludní

Moskva 15. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok dopoludnia potvrdilo, že rokovania s ukrajinskou delegáciou v Istanbule sa na žiadosť Turecka uskutočnia až v „druhej polovici dňa“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruská agentúra TASS s odvolaním na svoje zdroje pôvodne informovala, že rokovania oboch znepriatelených strán by mohli začať o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ).



Ruská delegácia na čele s poradcom prezidenta Vladimirom Medinským je už v Istanbule. Zloženie ukrajinskej delegácie zatiaľ nezverejnili. V Ankare sa však podľa agentúry Reuters už nachádza prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, ktorý má naplánované stretnutie so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom.



V tureckej Antalyi sú zároveň prítomní aj ministri zahraničných vecí členských štátov NATO vrátane šéfov diplomacií Ukrajiny a USA. V Turecku by tiež mali byť osobitní vyslanci prezidenta USA Keith Kellogg a Steve Wiktoff.



Ruský prezident Vladimir Putin minulú nedeľu navrhol uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou 15. mája v Istanbule bez akýchkoľvek podmienok. Podľa neho chce Rusko „reštartovať“ mierové rozhovory, ktoré obe krajiny viedli v roku 2022. Zelenskyj následne Putina vyzval na osobné stretnutie v Turecku. Putin osobnú účasť na rokovaniach odmietol.