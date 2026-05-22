Piatok 22. máj 2026
Ukrajinský Červený kríž posilňuje spoluprácu so SR a Slovinskom

Autor TASR
Kyjev/Bratislava/Ľubľana 22. mája (TASR) - Ukrajinský Červený kríž posilňuje spoluprácu so Slovenskom a Slovinskom, napísala najväčšia o hnutie v piatok na sociálnej sieti Facebook. Informuje o tom TASR.

Zástupca generálneho riaditeľa Ukrajinského Červeného kríža Iľľa Kleckovskyj podľa príspevku na Facebooku navštívil Slovenský a Slovinský Červený kríž s cieľom posilniť spoluprácu a vymeniť si skúsenosti v oblasti humanitárnej pomoci.

Kleckovskyj sa na Slovensku stretol i s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Medzi hlavné témy rokovaní patrila podpora Ukrajincov zasiahnutých vojnou, účasť na spoločných humanitárnych iniciatívach a možnosti rozšírenia spolupráce.

„Takéto návštevy sú dôležitou súčasťou posilňovania medzinárodných partnerstiev, pomáhajú efektívnejšie reagovať na humanitárne výzvy a posilňujú podporu pre tých, ktorí ju najviac potrebujú,“ uviedol Ukrajinský Červený kríž v príspevku.
