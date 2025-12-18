Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinský diplomat bude v Pekingu rokovať aj s veľvyslancom USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Kyjev 18. decembra (TASR) - Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia pricestoval do Pekingu, kde bude rokovať s čínskymi predstaviteľmi, ale aj s americkým veľvyslancom v Číne Davidom Perdueom.

Agentúra AFP vo štvrtok vo svojej správe doplnila, že pôjde o ojedinelé stretnutie medzi predstaviteľmi Ukrajiny a Číny, ktorá je obviňovaná z napomáhania Moskve vo vojne proti Ukrajine.

„V Pekingu nás čaká rušný deň,“ napísal na sociálnych sieťach Kyslycia. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí pre agentúru AFP potvrdil, že Kyslycia bude viesť konzultácie s čínskymi diplomatmi. Bližšie podrobnosti hovorca neuviedol.

Čína, ktorá je významným obchodným partnerom Ruska, vyhlásila, že k vojne zaujíma neutrálny postoj, a inváziu ruskej armády z 24. februára 2022 nikdy neodsúdila. Opakovane však vyzýva na mierové rozhovory a rešpektovanie územnej celistvosti všetkých krajín.

Západné vlády však Peking obviňujú, že Rusku poskytuje kľúčovú ekonomickú podporu a dodáva komponenty pre ruské zbrojovky.
