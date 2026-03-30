Ukrajinský dron, ktorý spadol vo Fínsku, niesol nevybuchnutú hlavicu
Dron, ktorý dopadol severne od mesta Kouvola, bol neskôr fínskymi špecialistami kontrolovane odpálený.
Helsinki 30. marca (TASR) - Jeden z ukrajinských dronov, ktoré v nedeľu spadli na území Fínska, niesol podľa predbežných zistení nevybuchnutú hlavicu, uviedla v pondelok fínska polícia . TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Dron, ktorý dopadol severne od mesta Kouvola, bol neskôr fínskymi špecialistami kontrolovane odpálený, uviedla polícia. Šlo o ukrajinský dron AN-196 s rozpätím krídel 6,7 metra a dĺžkou 4,4 metra. Druhý dron spadol východne od miesta nálezu prvého bezpilotného lietadla.
O tom, že vzdušný priestor na juhovýchode Fínska narušili dva drony, informovalo fínske ministerstvo obrany v nedeľu. Ide o vôbec prvý prípad, keď sa rusko-ukrajinský konflikt rozšíril na fínske územie. Ukrajina v pondelok oznámila, že sa Fínsku za incident z nedele ospravedlnila.
„Žiadne ukrajinské drony neboli za žiadnych okolností nasmerované na Fínsko. Najpravdepodobnejšou príčinou je rušenie ruskými systémami elektronického boja. Fínskej strane sme sa za tento incident už ospravedlnili,“ povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj.
Estónsko, Lotyšsko a Litva začiatkom minulého týždňa oznámili, že na ich území havarovalo niekoľko ukrajinských dronov, ktoré tam zablúdili počas útokov na ruské zariadenia na vývoz ropy na pobreží Baltského mora.
Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila svoje útoky na ruské rafinérie a exportné trasy v snahe oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku, keďže mierové rokovania sprostredkované Washingtonom uviazli, pripomína Reuters.
Dron, ktorý dopadol severne od mesta Kouvola, bol neskôr fínskymi špecialistami kontrolovane odpálený, uviedla polícia. Šlo o ukrajinský dron AN-196 s rozpätím krídel 6,7 metra a dĺžkou 4,4 metra. Druhý dron spadol východne od miesta nálezu prvého bezpilotného lietadla.
O tom, že vzdušný priestor na juhovýchode Fínska narušili dva drony, informovalo fínske ministerstvo obrany v nedeľu. Ide o vôbec prvý prípad, keď sa rusko-ukrajinský konflikt rozšíril na fínske územie. Ukrajina v pondelok oznámila, že sa Fínsku za incident z nedele ospravedlnila.
„Žiadne ukrajinské drony neboli za žiadnych okolností nasmerované na Fínsko. Najpravdepodobnejšou príčinou je rušenie ruskými systémami elektronického boja. Fínskej strane sme sa za tento incident už ospravedlnili,“ povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj.
Estónsko, Lotyšsko a Litva začiatkom minulého týždňa oznámili, že na ich území havarovalo niekoľko ukrajinských dronov, ktoré tam zablúdili počas útokov na ruské zariadenia na vývoz ropy na pobreží Baltského mora.
Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila svoje útoky na ruské rafinérie a exportné trasy v snahe oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku, keďže mierové rokovania sprostredkované Washingtonom uviazli, pripomína Reuters.