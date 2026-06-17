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Ukrajinský dron pri útoku v Brianskej oblasti zasiahol autobus s deťmi
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky dronmi na ruskom území, pričom ich označuje za odvetu za takmer každodenné údery ruskej armády na ciele na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 17. júna (TASR) - Ruské úrady tvrdia, že ukrajinský dron v stredu v pohraničnej Brianskej oblasti na západe európskej časti Ruska zasiahol autobus prevážajúci detský futbalový tím z Bieloruska. O život prišla žena sprevádzajúca mladých športovcov. Ďalších šesť ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Úradujúci gubernátor Brianskej oblasti Jegor Kovaľčuk uviedol, že autobus s futbalovým tímom z mesta Rečyca v Homeľskej oblasti smeroval na rekreáciu do čiernomorského letoviska Gelendžik.
Všetkých zranených previezli do nemocnice a ostatní cestujúci by sa mali čoskoro vrátiť do Bieloruska. Vek zranených detí nie je známy.
Podľa dostupných informácií autobus viezol 44 cestujúcich, z toho 28 detí.
Prípad prevzal ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom), ktorý sa venuje vyšetrovaniu najzávažnejšej trestnej činnosti a tentoraz bude preverovať podozrenie, že išlo o teroristický čin.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky dronmi na ruskom území, pričom ich označuje za odvetu za takmer každodenné údery ruskej armády na ciele na Ukrajine. Obe krajiny zároveň popierajú, že by útočili aj na civilistov a civilnú infraštruktúru.
V pondelok však ruská armáda vo vlne raketových a dronových útokov pripravila na Ukrajine o život 11 civilistov a v Kyjeve poškodila aj kláštor Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine zostávajú naďalej na mŕtvom bode a boje na fronte sa prakticky zastavili, konštatovala AFP.
Úradujúci gubernátor Brianskej oblasti Jegor Kovaľčuk uviedol, že autobus s futbalovým tímom z mesta Rečyca v Homeľskej oblasti smeroval na rekreáciu do čiernomorského letoviska Gelendžik.
Všetkých zranených previezli do nemocnice a ostatní cestujúci by sa mali čoskoro vrátiť do Bieloruska. Vek zranených detí nie je známy.
Podľa dostupných informácií autobus viezol 44 cestujúcich, z toho 28 detí.
Prípad prevzal ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom), ktorý sa venuje vyšetrovaniu najzávažnejšej trestnej činnosti a tentoraz bude preverovať podozrenie, že išlo o teroristický čin.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky dronmi na ruskom území, pričom ich označuje za odvetu za takmer každodenné údery ruskej armády na ciele na Ukrajine. Obe krajiny zároveň popierajú, že by útočili aj na civilistov a civilnú infraštruktúru.
V pondelok však ruská armáda vo vlne raketových a dronových útokov pripravila na Ukrajine o život 11 civilistov a v Kyjeve poškodila aj kláštor Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine zostávajú naďalej na mŕtvom bode a boje na fronte sa prakticky zastavili, konštatovala AFP.