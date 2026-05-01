Ukrajinský dron pripravil o život dvoch tínedžerov
Moskva 1. mája (TASR) - Ukrajinský dron pripravil o život dvoch tínedžerov, ktorí jazdili na motorke v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti. V noci na piatok to podľa agentúry Reuters oznámil oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov.
Dron podľa Gladkova úmyselne zaútočil na motorku s dvomi mladými mužmi vo veku 15 a 18 rokov. Obaja utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli, napísal gubernátor v príspevku na sieti Telegram. Ukrajina sa k tomu bezprostredne nevyjadrila.
Belgorodská oblasť leží v dosahu ukrajinských dronov i delostrelectva a je častým terčom ukrajinských útokov, uviedla agentúra Reuters.
Najnovší incident sa podľa stanice BBC odohral v dedine vzdialenej približne päť kilometrov od hranice s ukrajinskou Charkovskou oblasťou.
Ruské ministerstvo obrany predtým oznámilo, že počas šiestich hodín do 20.00 h moskovského času zničili systémy protivzdušnej obrany 24 ukrajinských dronov nad Belgorodskou, Brianskou a Kurskou oblasťou, ako aj nad Krymským polostrovom a Čiernym morom.
Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 pravidelne bombarduje Ukrajinu, najmä kľúčové objekty jej infraštruktúry. Kyjev v reakcii podniká údery na ciele v Rusku, trvá však na tom, že sa zameriava na vojenské objekty a energetické zariadenia, aby obmedzil schopnosť Moskvy financovať jej vojnové úsilie. Šéf Kremľa Vladimir Putin tento týždeň vyhlásil, že Ukrajina zintenzívňuje útoky na civilné ciele v Rusku.
