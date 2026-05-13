Ukrajinský dron spôsobil požiar na plynárenskom zariadení v Astracháne
Autor TASR
Moskva 13. mája (TASR) - Úlomky z ukrajinského dronu v stredu spôsobili požiar v zariadení na spracovanie zemného plynu v juhoruskej Astrachánskej oblasti. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestneho gubernátora, píše TASR.
V oblasti Ukrajina útočila v noci na stredu. „Všetky nepriateľské lietadlá boli buď zostrelené, alebo zneškodnené systémami elektronického boja,“ napísal gubernátor Igor Babuškin na Telegrame.
Trosky ukrajinských dronov však podľa neho spôsobili požiar na plynárenskom zariadení. Babuškin uviedol, že nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam a očakáva sa, že požiar bude uhasený v priebehu niekoľkých hodín.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na stredu zneškodnilo 286 ukrajinských dronov nad viacerými lokalitami. V Krasnodarskej oblasti na juhu krajiny padli trosky dronov aj neďaleko priemyselného zariadenia. Vznikol preto požiar v obci Volna, kde sa nachádzajú terminály na ropné produkty pre prístav Taman, uviedli regionálne orgány.
V Baškortostane v Nurline neďaleko Ufy zachvátil požiar najväčšiu prevádzkovú stanicu ropovodov spoločnosti Transnefť v uralskom regióne.
Ukrajinské sily zintenzívňujú svoje údery na ruskú ropnú a plynovú infraštruktúru v snahe narušiť tieto kľúčové priemyselné odvetvia krajiny a znížiť príjmy, ktoré Moskve pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine.
