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Ukrajinský dron zasiahol osobný vlak na okupovanom Kryme
O útoku informoval Ruskom dosadený líder Krymu Sergej Aksionov, podľa ktorého sa nikto z pasažierov nezranil.
Autor TASR
Kyjev 8. júna (TASR) - Ukrajinský dron v noci na pondelok zasiahol osobný vlak smerujúci z Moskvy do Simferopola na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Pri útoku zahynul pomocník rušňovodiča. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
O útoku informoval Ruskom dosadený líder Krymu Sergej Aksionov, podľa ktorého sa nikto z pasažierov nezranil. Všetky spoje na zasiahnutej trase evakuovali a cestujúci ďalej pokračovali autobusmi.
Útoky na Krymskom polostrove, ktorý je pre Rusov obľúbenou dovolenkovou destináciou, výrazne ovplyvnili miestny turistický sektor. Experti odhadujú, že tento rok tam zavíta o tri až štyri milióny menej dovolenkárov. Problémy spôsobuje aj akútny nedostatok paliva, ktoré je na prídel pre pokračujúce ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru.
Ruské ministerstvo obrany uvádza, že v noci na pondelok ruské sily celkovo zostrelili 300 ukrajinských dronov. Zasiahnutý bol opäť aj ropný terminál v čiernomorskom prístave Novorossijsk.
O útoku informoval Ruskom dosadený líder Krymu Sergej Aksionov, podľa ktorého sa nikto z pasažierov nezranil. Všetky spoje na zasiahnutej trase evakuovali a cestujúci ďalej pokračovali autobusmi.
Útoky na Krymskom polostrove, ktorý je pre Rusov obľúbenou dovolenkovou destináciou, výrazne ovplyvnili miestny turistický sektor. Experti odhadujú, že tento rok tam zavíta o tri až štyri milióny menej dovolenkárov. Problémy spôsobuje aj akútny nedostatok paliva, ktoré je na prídel pre pokračujúce ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru.
Ruské ministerstvo obrany uvádza, že v noci na pondelok ruské sily celkovo zostrelili 300 ukrajinských dronov. Zasiahnutý bol opäť aj ropný terminál v čiernomorskom prístave Novorossijsk.