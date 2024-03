Ukrajinský dron zasiahol radnicu v Belgorode, 2 osoby utrpeli zranenia

Moskva 12. marca (TASR) - Dve osoby utrpeli zranenia v utorok v ruskom meste Belgorod, keď do budovy mestského úradu vrazil ukrajinský dron. Oznámil to gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, píše agentúra AFP.



Jednej z osôb spôsobili zranenia úlomky, ďalšia utrpela otras mozgu. Starosta Belgorodu Valentin Demidov zverejnil v aplikácii Telegram fotografie, na ktorých je vidno vybité okná a poškodenú fasádu budovy mestského úradu. Dron podľa jeho slov vrazil do jedného zo vstupov do budovy.



Predstaviteľ polovojenskej skupiny Légia Sloboda Ruska v utorok oznámil, že v Belgorodskej i Kurskej oblasti, ktoré majú spoločné hranice s Ukrajinou, pokračujú boje medzi ruskými skupinami bojujúcimi za Ukrajinu a ruskými silami. Ruské sily podľa jeho slov prišli o niekoľko obrnených vozidiel. Dodal, že Légia Sloboda Ruska plánuje svoje operácie rozšíriť aj do ďalších ruských oblastí.