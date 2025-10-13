< sekcia Zahraničie
Ukrajinský dron zasiahol ropný sklad na Kryme, vypukol požiar
Kyjev opakovane útočí na palivové zariadenia za frontovou líniou v snahe narušiť ruské zásobovacie reťazce.
Autor TASR
Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinský dronový útok v noci na pondelok zasiahol rozsiahly ropný sklad v meste Feodosija na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove a spôsobil tam požiar. O incidente informoval Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami, pričom viac ako 40 z nich bolo zostrelených nad Krymom.
Rovnaký sklad bol poškodený aj pri ukrajinskom útoku minulý rok. Kyjev opakovane útočí na palivové zariadenia za frontovou líniou v snahe narušiť ruské zásobovacie reťazce. Rusko zároveň pokračuje v útokoch dronmi a raketami na ukrajinské územie, dodáva DPA.
Vojna medzi oboma krajinami trvá už viac než tri a pol roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že úspech amerického prezidenta Donalda Trumpa pri sprostredkovaní prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy mu dal novú nádej, že šéf Bieleho domu by mohol pomôcť dosiahnuť podobnú dohodu aj vo vojne Ruska proti Ukrajine.
Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami, pričom viac ako 40 z nich bolo zostrelených nad Krymom.
Rovnaký sklad bol poškodený aj pri ukrajinskom útoku minulý rok. Kyjev opakovane útočí na palivové zariadenia za frontovou líniou v snahe narušiť ruské zásobovacie reťazce. Rusko zároveň pokračuje v útokoch dronmi a raketami na ukrajinské územie, dodáva DPA.
Vojna medzi oboma krajinami trvá už viac než tri a pol roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že úspech amerického prezidenta Donalda Trumpa pri sprostredkovaní prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy mu dal novú nádej, že šéf Bieleho domu by mohol pomôcť dosiahnuť podobnú dohodu aj vo vojne Ruska proti Ukrajine.