Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Zahraničie

Ukrajinský dron zasiahol ropný sklad na Kryme, vypukol požiar

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kyjev opakovane útočí na palivové zariadenia za frontovou líniou v snahe narušiť ruské zásobovacie reťazce.

Autor TASR
Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinský dronový útok v noci na pondelok zasiahol rozsiahly ropný sklad v meste Feodosija na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove a spôsobil tam požiar. O incidente informoval Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami, pričom viac ako 40 z nich bolo zostrelených nad Krymom.

Rovnaký sklad bol poškodený aj pri ukrajinskom útoku minulý rok. Kyjev opakovane útočí na palivové zariadenia za frontovou líniou v snahe narušiť ruské zásobovacie reťazce. Rusko zároveň pokračuje v útokoch dronmi a raketami na ukrajinské územie, dodáva DPA.

Vojna medzi oboma krajinami trvá už viac než tri a pol roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že úspech amerického prezidenta Donalda Trumpa pri sprostredkovaní prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy mu dal novú nádej, že šéf Bieleho domu by mohol pomôcť dosiahnuť podobnú dohodu aj vo vojne Ruska proti Ukrajine.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?