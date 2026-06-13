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Ukrajinský dronový útok si vyžiadal jednu obeť a najmenej 3 zranených
Ruská armáda tvrdí, že v noci na sobotu zostrelila 177 ukrajinských dronov.
Autor TASR
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Moskva 13. júna (TASR) - Pri ukrajinskom dronovom útoku zahynula jedna osoba a najmenej tri ďalšie utrpeli zranenia na juhu Ruska, uviedli v sobotu tamojší predstavitelia. Podľa agentúry AFP vznikol pri útoku požiar, informuje TASR.
Úder poškodil prístavné zariadenia v okrese Temrjuk pri Azovskom mori. „Ukrajinské bezpilotné lietadlá zaútočili na okres Temrjuk. V dôsledku padajúcich trosiek dronov vypukol požiar na námornom termináli... jedna osoba zahynula,“ napísal na platforme Telegram gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev a ozrejmil, že pri útoku utrpeli zranenia najmenej tri osoby.
Ruská armáda tvrdí, že v noci na sobotu zostrelila 177 ukrajinských dronov. Kyjev zintenzívnil svoje útoky v uplynulých mesiacoch, pričom uvádza, že ide o odvetu za masívne bombardovanie zo strany Moskvy. Ukrajina trvá na tom, že jej armáda sa zameriava predovšetkým na vojenské zariadenia a energetickú infraštruktúru, aby pripravila Kremeľ o dôležité príjmy na financovanie vojny.
Úder poškodil prístavné zariadenia v okrese Temrjuk pri Azovskom mori. „Ukrajinské bezpilotné lietadlá zaútočili na okres Temrjuk. V dôsledku padajúcich trosiek dronov vypukol požiar na námornom termináli... jedna osoba zahynula,“ napísal na platforme Telegram gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev a ozrejmil, že pri útoku utrpeli zranenia najmenej tri osoby.
Ruská armáda tvrdí, že v noci na sobotu zostrelila 177 ukrajinských dronov. Kyjev zintenzívnil svoje útoky v uplynulých mesiacoch, pričom uvádza, že ide o odvetu za masívne bombardovanie zo strany Moskvy. Ukrajina trvá na tom, že jej armáda sa zameriava predovšetkým na vojenské zariadenia a energetickú infraštruktúru, aby pripravila Kremeľ o dôležité príjmy na financovanie vojny.