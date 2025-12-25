< sekcia Zahraničie
Ukrajinský dronový útok zapríčinil požiar v Krasnodarskom kraji
Požiar zasiahol plochu 2000 štvorcových metrov v spomínanom prístavnom meste v Krasnodarskom kraji. Na mieste útoku zasahovali desiatky hasičov a príslušníkov civilnej ochrany.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 25. decembra (TASR) - Ukrajinský útok dronom v noci na štvrtok spôsobil požiar v meste Temriuk na pobreží Azovského mora, kde sa zapálili nádrže s ropnými produktami, oznámili tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Požiar zasiahol plochu 2000 štvorcových metrov v spomínanom prístavnom meste v Krasnodarskom kraji. Na mieste útoku zasahovali desiatky hasičov a príslušníkov civilnej ochrany.
DPA pripomína, že mesto bolo terčom podobného dronového útoku aj začiatkom decembra.
Ukrajina opakovane cielene útočí na ruské ropné zariadenia s cieľom narušiť dodávky paliva pre ruské jednotky bojujúce na ukrajinskom území a zároveň pripraviť ruskú ekonomiku o kľúčový zdroj príjmov.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana v noci zneškodnila 141 ukrajinských dronov, najviac v Brianskej oblasti. Moskovský primátor Sergej Sobianin na platforme Telegram uviedol, že drony zneškodnili aj nad Moskovskou oblasťou.
Útoky v noci podnikla aj Ruská federácia, pričom ukrajinské sily na Telegrame hlásili 131 ruských dronov, z ktorých 106 zostrelila protivzdušná obrana.
Požiar zasiahol plochu 2000 štvorcových metrov v spomínanom prístavnom meste v Krasnodarskom kraji. Na mieste útoku zasahovali desiatky hasičov a príslušníkov civilnej ochrany.
DPA pripomína, že mesto bolo terčom podobného dronového útoku aj začiatkom decembra.
Ukrajina opakovane cielene útočí na ruské ropné zariadenia s cieľom narušiť dodávky paliva pre ruské jednotky bojujúce na ukrajinskom území a zároveň pripraviť ruskú ekonomiku o kľúčový zdroj príjmov.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana v noci zneškodnila 141 ukrajinských dronov, najviac v Brianskej oblasti. Moskovský primátor Sergej Sobianin na platforme Telegram uviedol, že drony zneškodnili aj nad Moskovskou oblasťou.
Útoky v noci podnikla aj Ruská federácia, pričom ukrajinské sily na Telegrame hlásili 131 ruských dronov, z ktorých 106 zostrelila protivzdušná obrana.