Ukrajinský Enerhoatom nechce tím MAAE v jadrovej elektrárni v Záporoží

Kyjev 7. júna (TASR) - Ukrajinská štátna jadrová spoločnosť Enerhoatom v utorok kritizovala plán Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vyslať delegáciu odborníkov do jadrovej elektrárne v Záporoží, ktorú obsadili Rusi. Ukrajinská spoločnosť tvrdí, že takúto návštevu "nepozvala". TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Šéf MAAE Rafael Grossi o pláne vyslať medzinárodný tím odborníkov do záporožskej jadrovej elektrárne informoval v pondelok v súvislosti s tým, že MAAE prestala dostávať z elektrárne údaje o stave jadrového materiálu. Podľa Enerhoatomu však Grossi "klame".



"Toto vyjadrenie šéfa MAAE považujeme za ďalší pokus dostať sa do (elektrárne) akýmkoľvek spôsobom s cieľom legitimizovať prítomnosť okupantov a v podstate tak schvaľovať všetky ich činy," napísal Enerhoatom v príspevku na sociálnej sieti Telegram.



Enerhoatom sa nazdáva, že stratu spojenia medzi elektrárňou a MAAE zariadili Rusi naschvál v spolupráci so samotnou agentúrou, aby tak Grossi dostal zámienku prísť do Záporožia. Ukrajinské úrady predtým zamietli Grossiho požiadavky na návštevu elektrárne s tým, že mu to umožnia až po opätovnom získaní kontroly nad ňou.



Ukrajinská štátna jadrová spoločnosť ďalej pripomenula, že takmer štvrtinu vedenia MAAE tvoria Rusi vrátane Grossiho námestníka Michaila Chudakova. Enerhoatom taktiež kritizoval Grossiho za to, že po návšteve jadrovej elektrárne v Južnoukrajinsku sa stretol so šéfom ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexejom Lichačovom a "svetu následne spoločne oznámili, že v záporožskej jadrovej elektrárni je všetko v poriadku".



Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou svojho druhu v Európe. Kyjev opakovane upozorňuje na to, že ruská okupácia tohto komplexu zvyšuje pravdepodobnosť jadrovej havárie.