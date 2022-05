Ukrajinský filmár Sergej Loznica: Zákaz ruských umelcov je smiešny

Cannes 24. mája (TASR) - Uznávaný ukrajinský filmár Sergej Loznica v utorok na filmovom festivale v juhofrancúzskom Cannes vyhlásil, že je "neľudské" obracať sa chrbtom k všetkým Rusom, a to napriek "zničujúcemu" vojenskému vpádu ruských síl do jeho krajiny. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Loznica na festivale predstavil nový dokumentárny film o bombardovaní Nemecka počas druhej svetovej vojny. Snímka s názvom "Prírodopis ničenia" využíva archívne zábery, aby ukázala vysokú cenu, ktorú počas konfliktu zaplatili civilisti.



"Dôvod, prečo tento film tak silno rezonuje s dnešnou situáciou, je ten, že sa ukazuje, že sme tento problém stále nevyriešili a že ničenie civilných cieľov je stále legitímnym spôsobom vedenia vojny," povedal 57-ročný Loznica.



Hoci mnohí Ukrajinci vedeli, že vojna môže kedykoľvek vypuknúť, podľa neho si nedokázali predstaviť, že bude "taká násilná a ničivá".



"Barbarstvo nás vrátilo o sto rokov späť a my sme si uvedomili, že sme úplne bezmocní. Našou jedinou nádejou je to, že sa zmení ľudská mentalita," povedal Loznica.



V marci ho prepustili z Ukrajinskej filmovej akadémie po tom, ako odmietol "hodiť všetkých ruských umelcov do jedného vreca". Vyhlásil, že by bolo lepšie "zjednotiť slobodu milujúcich a slobodomyseľných ľudí sveta proti ruskej agresii".



Loznica pre AFP uviedol, že označovanie ľudí za dobrých alebo zlých je "groteskné". "Nemôžem to akceptovať. Takýto prístup je neľudský," zdôraznil ukrajinský filmár.



Rozhodnutie organizátorov festivalu zaradiť ruského režiséra Kirilla Serebrennikova do hlavnej súťaže o Zlatú palmu vyvolalo v Cannes polemiku.



Hoci Serebrennikov ruskú agresiu odsúdil a odišiel do exilu, mnohí v ukrajinskom filmovom svete tvrdia, že jeho minulé väzby na ruské úrady a financovanie zo strany oligarchu Romana Abramoviča znamenajú, že mal byť z festivalu vylúčený.