Ukrajinský generál: Hlavné ofenzívne rezervy ešte nie sú v boji

Kyjev 23. júna (TASR) - Veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády generál Olexandr Syrskyj potvrdil, že hlavná časť ofenzívnych rezerv sa ešte len má zapojiť do boja proti Rusku. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The Guardian.



"Všetko je ešte pred nami," uviedol Syrskyj v exkluzívnom rozhovore pre The Guardian, ktorý sa uskutočnil na vojenskej základni na východe Ukrajiny.



"Každý chce veľké víťazstvo dosiahnuť okamžite a naraz," povedal. "My tiež, musíme však byť pripravení, že tento proces istý čas potrvá," povedal. Dodal, že na oboch stranách je sústredených množstvo síl, materiálu a prekážok.



"Naša hlavná sila sa ešte do bojov nezapojila a v súčasnosti hľadáme, skúmame slabé miesta v obrane nepriateľa. Všetko je stále pred nami," povedal.



"Nepriateľa nesmieme podceniť. Nepriateľ predvídal a naďalej predvída najnebezpečnejšie smery nášho pohybu a buduje tam silnú obranu, cez ktorú je ťažké preniknúť," uviedol Syrskyj. Na základe morálky, výcviku a pripravenosti svojich vojakov je však presvedčený, že ukrajinské sily nájdu a využijú voľné miesto.



Generálny štáb ukrajinskej armády na svoju protifenzívu zhromaždil 12 nových brigád. Deväť z nich pripravilo NATO, píše The Guardian. Americký denník The New York Times v piatok napísal, že týchto deväť brigád s 36.000 vojakov sa má zapojiť do protiofenzívy. Ich výcvik a výzbroj zabezpečili členské krajiny NATO a ich pôsobenie môže byť kľúčové.



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová v piatok uviedla, že ukrajinské vojenské rezervy budú aktivované neskôr. "Najdôležitejšie udalosti sú ešte stále pred nami a hlavný (ukrajinský) úder sa ešte len chystá," povedala v piatok. Tiež oznámila, že Ukrajina zastavila ruský útok na východe, v rámci ktorého sa Rusi pokúšali postúpiť smerom k mestám Kupiansk a Lyman.



Rusko zaútočilo na viacerých miestach vrátane Kupiansku v Charkovskej oblasti na severovýchode a Lymanu v Doneckej oblasti na východe krajiny, pripomína The Guardian.



Syrskyj uviedol, že ťažké boje prebiehajú v lese neďaleko Bachmutu v Doneckej oblasti, kam Rusi presunuli kľúčové sily z juhu Ukrajiny. Generál vojenskú situáciu na východe Ukrajiny označil za stresujúcu a náročnú, pretože Rusi sa usilujú prevziať iniciatívu.