Generál Hromov:Rusi zdvojnásobili letecké útoky, ich účinnosť je nízka

Kyjev 11. augusta (TASR) - Rusko v porovnaní s minulým týždňom zdvojnásobilo počet leteckých útokov na pozície ukrajinskej armády a civilnú infraštruktúru. Vyhlásil to podľa TASR ukrajinský brigádny generál Olexij Hromov, ktorého cituje agentúra Reuters.



"Nepriateľské lietadlá a vrtuľníky sa vyhýbajú oblasti dosahu našej protivzdušnej obrany, takže presnosť týchto útokov je nízka," povedal Hromov na tlačovej konferencii.



Ako pokračoval, ukrajinská armáda plánuje poslať posily k dedine Pisky vzdialenej iba desať kilometrov od separatistami ovládaného Donecka. V oblasti Piskov došlo v uplynulých dňoch k ťažkým bojom. Separatisti tvrdia, že Pisky už získali, ukrajinská vláda to popiera.



Hromov tiež informoval, že Británia už vycvičila 2400 ukrajinských vojakov, rovnaký počet v týchto chvíľach cvičí a výcvik poskytne ďalším piatim tisíckam vojakov.



Británia sa ponúkla, že každých 120 dní vycvičí do 10.000 ukrajinských vojakov. Ďalšie krajiny vrátane Kanady a Dánska sú ochotné za týmto účelom poslať do Británie vojenských inštruktorov.