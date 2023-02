Ukrajinský generál: Situácia v Bachmute je „mimoriadne napätá“

Kyjev 28. februára (TASR) — Situácia v okolí východoukrajinského mesta Bachmut, ktoré sa snažia obkľúčiť ruské jednotky, je "veľmi napätá". Povedal to v utorok ráno veliteľ ukrajinských pozemných síl generál Olexandr Syrskyj. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.



Čiastočne je to spôsobené tým, že Rusko do týchto útokov nasadilo aj jednotky žoldnierskej skupiny vagnerovcov. "Napriek značným stratám nepriateľ nasadil najlepšie pripravené útočné jednotky vagnerovcov, ktoré sa snažia prelomiť obranu našich jednotiek a obkľúčiť mesto," uviedol Syrskyj v príspevku na účte ukrajinskej armády na platforme Telegram.



Podľa televízie Sky News sa Moskva usiluje o prerušenie zásobovacích trás do Bachmutu, ktoré využívajú ukrajinské jednotky. Chce ich tak prinútiť, aby sa vzdali alebo sa stiahli. V posledných týždňoch sa Rusom postupne darí dosahovať postup na sever a západ od mesta.



"Južná časť Bachmutu je jediná oblasť, o ktorej by sa dalo povedať, že je pod ukrajinskou kontrolou," povedal vojenský expert Oleh Ždanov. "Vo všetkých ďalších obvodoch je situácia nepredvídateľná. Nedá sa povedať, kde sa nachádza frontová línia," dodal.



Kyjev v utorok uviedol, že Rusko posilňuje svoje jednotky v okolí Bachmutu, pričom Ukrajinci "odrazili viac ako 60 nepriateľských útokov". Ukrajinská armáda pred útokmi ruských síl bráni aj obce Berchivka a Jahidne.



Prudké boje o priemyselné mesto Bachmut sú najdlhšie trvajúcou bitkou počas už viac ako rok trvajúcej ruskej invázie. Dobytie Bachmutu by bolo pre Moskvu veľkým víťazstvom, ale podľa analytikov by malo najmä symbolický význam, keďže toto mesto, pri ktorom sa nachádzajú soľné bane, má len malý strategický význam.