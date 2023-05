Ukrajinský generál tvrdí, že je východný front pod kontrolou

Kyjev 7. mája (TASR) - Situácia na ukrajinskom východnom fronte je podľa hlavného veliteľa zodpovedného za túto oblasť Olexandra Syrského "napätá, ale pod kontrolou". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Ako v nedeľu oznámilo ukrajinské vojenské vedenie, Syrskyj deň predtým zhodnotil situáciu v operačných oblastiach a so zodpovednými veliteľmi prerokoval ďalšie kroky.



Hlavný dôraz sa kládol na obranu ťažko skúšaného mesta Bachmut a na plán "spôsobiť maximálne škody" jednotkám ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny.



Podľa zhodnotenia Syrského ruské vojenské sily v uplynulých dňoch zvýšili intenzitu paľby z ťažkých zbraní, nasadili modernejšiu techniku a preskupili svoje jednotky.



"Naznačuje to, že nepriateľ nezmení svoje plány a robí všetko pre to, aby získal kontrolu nad Bachmutom a pokračoval v ofenzíve," povedal Syrskyj, veliteľ ukrajinskej armádnej skupiny Východ.



Ruskí vojaci sa snažia dobyť Bachmut už niekoľko mesiacov. Podľa ruskej strany už kontrolujú väčšinu mesta. Ukrajinské jednotky však kladú v Bachmute tvrdý odpor, aby spôsobili svojim protivníkom čo najväčšie straty.