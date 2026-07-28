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Ukrajinský generálny štáb: Rusko stratilo 1.440.580 vojakov
Svoje vlastné straty ukrajinský generálny štáb nezverejnil s odvolaním sa na operačné tajomstvo.
Autor TASR
Kyjev 28. júla (TASR) - Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na sociálnej sieti informoval, že od začiatku invázie 24. februára 2022 do 27. júla 2026 stratilo Rusko na Ukrajine 1.440.580 vojakov. Straty vo vojenskej terminológii zahŕňajú nielen zabitých, ale aj zranených, nezvestných a zajatých, ktorí sa už nemôžu zapojiť do bojov.
Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusko stratilo aj 12.225 tankov, 25.032 obrnených bojových vozidiel, 126.302 vozidiel a cisterien, 46.831 delostreleckých systémov, 1969 raketových systémov, 1519 systémov protivzdušnej obrany, 439 lietadiel, 354 vrtuľníkov, 2039 bezpilotných pozemných vozidiel, 34 lodí a člnov a dve ponorky.
Svoje vlastné straty ukrajinský generálny štáb nezverejnil s odvolaním sa na operačné tajomstvo. Nezávislé správy západných think-tankov sa však zhodujú na tom, že ruské straty prevyšujú ukrajinské. Napríklad americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) odhaduje tento pomer na „zhruba 2,5:1 alebo 2:1“ v neprospech Ruska.
Začiatkom júla odhadlo CSIS ruské straty na približne 1,4 milióna ľudí. Z nich bolo najmenej 450.000 zabitých, pričom mesačné straty sa podľa jeho tvrdení pohybovali v prvom polroku 2026 od 30.000 do 34.000, čo bolo menej ako nábor nových zmluvných vojakov. V prvej polovici tohto roku odhadlo CSIS pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou na 8:1 v porovnaní s dovtedajším pomerom 2:1 až 3:1.
Ukrajina podľa CSIS stratila 525.000 až 625.000 ľudí, z nich bolo 125.000 až 150.000 úmrtí.
Rusko v súčasnosti kontroluje približne 118.000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je asi 20 percent. Ukrajinské sily v poslednom období reagujú údermi hlboko v ruskom vnútrozemí vrátane útokov na rafinérie.
Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusko stratilo aj 12.225 tankov, 25.032 obrnených bojových vozidiel, 126.302 vozidiel a cisterien, 46.831 delostreleckých systémov, 1969 raketových systémov, 1519 systémov protivzdušnej obrany, 439 lietadiel, 354 vrtuľníkov, 2039 bezpilotných pozemných vozidiel, 34 lodí a člnov a dve ponorky.
Svoje vlastné straty ukrajinský generálny štáb nezverejnil s odvolaním sa na operačné tajomstvo. Nezávislé správy západných think-tankov sa však zhodujú na tom, že ruské straty prevyšujú ukrajinské. Napríklad americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) odhaduje tento pomer na „zhruba 2,5:1 alebo 2:1“ v neprospech Ruska.
Začiatkom júla odhadlo CSIS ruské straty na približne 1,4 milióna ľudí. Z nich bolo najmenej 450.000 zabitých, pričom mesačné straty sa podľa jeho tvrdení pohybovali v prvom polroku 2026 od 30.000 do 34.000, čo bolo menej ako nábor nových zmluvných vojakov. V prvej polovici tohto roku odhadlo CSIS pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou na 8:1 v porovnaní s dovtedajším pomerom 2:1 až 3:1.
Ukrajina podľa CSIS stratila 525.000 až 625.000 ľudí, z nich bolo 125.000 až 150.000 úmrtí.
Rusko v súčasnosti kontroluje približne 118.000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je asi 20 percent. Ukrajinské sily v poslednom období reagujú údermi hlboko v ruskom vnútrozemí vrátane útokov na rafinérie.