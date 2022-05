Ukrajinský gubernátor: Rusi ovládajú časť mesta Severodoneck

Kyjev 31. mája (TASR) - Ruské sily dobyli "časť" ukrajinského mesta Severodoneck v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, no v meste sa stále nachádzajú aj ukrajinskí vojaci. Oznámil to v utorok na sociálnej sieti Telegram gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Situácia je veľmi zložitá, časť Severodonecka kontrolujú Rusi. Tí sa však nemôžu slobodne pohybovať po meste, pretože naši bojovníci sa stále nachádzajú v meste. Nepriateľ plánuje operáciu na vyčistenie priľahlých obcí," uviedol Hajdaj s tým, že zo Severodonecka sa podarilo vyviesť dobrovoľníkov, ktorí utrpeli zranenia.



Ruské jednotky tak podľa Hajdaja pomaly postupujú do centra tohto strategicky významného mesta. Gubernátor však zároveň upozorňuje, že ukrajinským vojakom nachádzajúcim sa v Severodonecku nehrozí obkľúčenie ruskými vojakmi. Ukrajinskí obrancovia môžu totiž v prípade potreby ustúpiť cez rieku Siverskyj Donec do susedného mesta Lysyčansk, cituje Hajdaja agentúra Reuters.



Gubernátor okrem toho pre ukrajinskú televíziu uviedol, že väčšina zo 120.000 obyvateľov už Severodoneck opustila, no v meste sa stále nachádza približne 15.000 civilistov.



Ruské sily pritom v utorok uviedli, že sa im zatiaľ podarilo dobyť jednu tretinu mesta. "Môžeme povedať, že máme pod kontrolou už jednu tretinu mesta," uviedol Leonid Pasečnik – líder samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) podporovanej Ruskom.



Po tom, ako sa ruským silám nepodarilo na začiatku invázie dobyť hlavné mesto Kyjev, sa boje presunuli na východ Ukrajiny, kde sa ruské sily snažia dobyť celé územie Donbasu, ktoré pozostáva z Luhanskej a Doneckej oblasti. Dobytím miest Severodoneck a Lysyčansk by ruská armáda získala kontrolu nad celou Luhanskou oblasťou. Po dobytí tejto oblasti by podľa Reuters mohlo Rusko po vyše troch mesiacoch vojny deklarovať nejaké víťazstvo.