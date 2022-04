Ukrajinský gubernátor: Ruskú vlakovú loď poškodili ukrajinské rakety

Kyjev 14. apríla (TASR) - Vlajkovú loď ruskej čiernomorskej flotily, krížnik Moskva, poškodili v stredu pri raketovom útoku ukrajinské sily, oznámil gubernátor Odeskej oblasti Maksym Marčenko. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie BBC.



"Rakety Neptun, ktoré strážia Čierne more, spôsobili krížniku veľmi vážne škody. Sláva Ukrajine!" uviedol na sociálnej sieti Telegram Marčenko.



Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Olexija Arestovyča vypukol na ruskom krížniku po tom, ako ho zasiahli ukrajinské strely, požiar.



"Teraz silno horí a pri takomto rozbúrenom mori je ťažké povedať, kedy im bude možné poskytnúť pomoc. Je tam 510 členov posádky," uviedol Arestovyč.



Ruská armáda zatiaľ nepotvrdila, že by prišlo k útoku na jej loď, uvádza APF.



Ruský krížnik Moskva sa stal známy ihneď na začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Je to totiž tá istá loď, ktorú ukrajinskí vojaci strážiaci Hadí ostrov poslali do p*** po tom, ako ich posádka lode vyzvala, aby sa vzdali.



"Bolo potvrdené, že krížnik Moskva išiel dnes presne tam, kam ho poslali naši pohraničníci z Hadieho ostrova!" vyhlásil Marčenko.