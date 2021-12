Ukrajinský Interpol nedá Poklonskú na zoznam svetovo hľadaných osôb

Kyjev 15. decembra (TASR) - Ukrajinský úrad Interpolu odmietol zaradiť na zoznam medzinárodne hľadaných osôb bývalú prokurátorku Krymu Nataliju Poklonskú, ktorá je od októbra veľvyslankyňou Ruska na Kapverdských ostrovoch. Napísal to v stredu portál Ukrajinski novyny s odvolaním sa na informáciu poskytnutú generálnou prokuratúrou.



Súhlas na zadržanie Poklonskej, ktorá je podozrivá z vlastizrady, vydal minulý týždeň odvolací súd v Kyjeve.



"Týmto informujeme, že orgán predsúdneho vyšetrovania prijal opatrenia na umiestnenie Poklonskej na medzinárodný zoznam hľadaných osôb," uviedla generálna prokuratúra.



Pracovný aparát ukrajinského úradu Interpolu však odmietol zaradiť Poklonskú na zoznam osôb v pátraní, keďže by to odporovalo článku tri jeho štatútu, ktorý mu zakazuje akokoľvek zasahovať do záležitostí "politického, vojenského, náboženského a rasového charakteru".



Kapverdská vláda nemôže Poklonskú zadržať pre jej diplomatický status. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí však podľa Ukrajinských novyn vyhlásilo, že Poklonská sa "neskryje ani v Afrike".



V roku 2014, keď sa Poklonská vo veku 33 rokov stala generálnou prokurátorkou Ruskom okupovaného Krymu, jej fotografie – aj zo súkromia – ovládli internet. Jej vzhľad zaujal i japonských tvorcov štýlu anime a manga, pre ktorých sa stala novou predlohou.



Pred svojím vymenovaním do funkcie generálneho prokurátora na Kryme Poklonská pracovala ako právnička v úrade ukrajinského generálneho prokurátora v Kyjeve a v krymskom Simferopole. Počas protivládnych demonštrácií na Ukrajine bola ich kritičkou – pád režimu vtedajšieho proruského prezidenta Viktora Janukovyča označila za protiústavný prevrat.