Ukrajinský kadet zastrelil počas výcviku dvoch armádnych inštruktorov

Kyjev 17. júla (TASR) - Ukrajinský kadet zastrelil v stredu vo výcvikovom stredisku na severe krajiny dvoch vojenských inštruktorov. Oznámila to vo štvrtok tamojšia polícia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Incident poukazuje podľa AFP na rozporuplnosť náborov do armády, respektíve mobilizácie na Ukrajine, ktorá už vyše tri roky - od vypuknutia ruskej invázie - len ťažko láka do svojich radov nových vojakov. „Polícia včera dostala informáciu, že počas nácviku streľby vo výcvikovom centre vystrelil kadet z automatickej zbrane na vojenských inštruktorov. Na následky zranení obaja títo vojaci zomreli,“ uviedla polícia v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny.



Zmienený kadet bol zadržaný a hrozí mu až 15-ročné väzenie.



Ukrajina aj Rusko utrpeli počas vyše troch rokov vyčerpávajúceho konfliktu veľké vojenské straty, odhadované západnými tajnými službami i nezávislými analytikmi na desaťtisíce životov - na každej strane. Ako približuje AFP, mobilizácia je na Ukrajine nepopulárna. Muži v brannom veku majú zákaz opustiť krajinu a hrozí im povolanie na front.