Ukrajinský líder pozval Bidena na návštevu Kyjeva

Kyjev 13. februára - Ukrajinský vodca Volodymyr Zelenskyj pozval v nedeľu amerického prezidenta Joea Bidena na návštevu Kyjeva, aby ukázal Washingtonu podporu tvárou v tvár obávanej ruskej invázii. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



"Som presvedčený, že vaša návšteva Kyjeva v nadchádzajúcich dňoch by bola silným signálom a pomohla by stabilizovať situáciu," citoval Zelenského jeho úrad. Zelenskyj to povedal počas nedeľňajšieho telefonického rozhovoru s Bidenom.



Washington vo svojom čítaní 50-minútového hovoru nespomenul žiadnu pozvánku. Biely dom uviedol, že "Biden opätovne potvrdil záväzok Spojených štátov v súvislosti so suverenitou a územnou celistvosťou Ukrajiny".



"Obaja lídri sa zhodli na dôležitosti pokračovania v diplomacii a odstrašovaní v reakcii na akumuláciu ruskej armády na ukrajinských hraniciach," uviedol Biely dom.



Zelenského úrad uviedol, že obaja lídri diskutovali o možných ekonomických sankciách proti Rusku v prípade invázie, keďže Ukrajinu v uplynulých týždňoch obkľúčilo viac ako 100.000 vojakov.



"Ešte nie sme členom NATO. Z tohto dôvodu môže bezpečnosť nášho štátu zaručiť iba silná ukrajinská armáda," dodal Zelenskyj po poďakovaní Bidenovi za stabilné dodávky amerických vojenských zásob.