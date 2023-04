Ukrajinský metropolita je podozrivý z popierania vojny

Kyjev/Londýn 1. apríla (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v sobotu oznámila, že začala trestné konanie voči vikárovi kláštora Kyjevsko-pečerská lavra, metropolitovi ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) Pavlovi.



Metropolita je podozrivý z podnecovania medzináboženskej nenávisti a ospravedlňovania a popierania ozbrojenej agresie Ruska proti Ukrajine, píše sa vo vyhlásení zverejnenom SBU.



Podľa britskej stanice BBC súd v Kyjeve v sobotu okolo poludnia začal rozhodovať o metropolitovom prípadnom vzatí do väzby. Pojednávanie však odročil na pondelok pre nevoľnosť duchovného. Prokuratúra preňho žiada domáce väzenie.



Pavlom vedená vetva pravoslávnej cirkvi pôsobiacej na Ukrajine - UPC - bola donedávna formálne napojená na ruskú pravoslávnu cirkev a jej moskovský patriarchát, pripomenula BBC.



SBU dodala, že metropolita Pavlo (občianskym menom Lebeď) vo svojich verejných vystúpeniach opakovane urážal náboženské cítenie Ukrajincov, znevažoval názory veriacich iných konfesií a snažil sa voči nim iniciovať nepriateľské postoje. Opakovane vystúpil s vyhláseniami ospravedlňujúcimi alebo popierajúcimi nelegitímne konanie Ruska voči Ukrajine.



Podľa vyhlásenia SBU k týmto záverom sa dospelo aj kriminalistickou a jazykovou expertízou, ktorú iniciovali vyšetrovatelia SBU.



SBU zverejnila aj nahrávky odpočutých a nahraných rozhovorov, v ktorých sa metropolita Pavlo napr. pozitívne vyjadruje o okupácii Chersonu ruskou armádou a žiada o modlitbu za patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla.



"Zákon a zodpovednosť za jeho porušenie sú pre všetkých rovnaké a sutana nie je vždy zárukou čistých úmyslov. Dnes sa nepriateľ snaží využiť cirkevné prostredie na propagandu a rozdelenie ukrajinskej spoločnosti," uvádza sa vo vyhlásení SBU.



Metropolita, ktorý je vikárom Kyjevsko-pečerskej lavry, potvrdil, že v jeho dome i v samotnej lavre sa konajú policajné prehliadky.



Akékoľvek pochybenia zo svojej strany však metropolita odmieta.



"Neurobil som nič, z čoho by ma mohli obviniť. Je to politická kauza," vyhlásil v reakcii na začatie trestného konania. Dodal, že je "proti (ruskej) agresii". Argumentoval, že aj teraz je Ukrajine, ktorú označil za svoju vlasť.



Ukrajinská vláda stanovila 29. marec za deň, keď vypovedala nájomnú zmluvu, ktorá mníchom umožňovala bezplatne obývať časť Kyjevsko-pečerskej lavry a slúžiť tam bohoslužby.



Ukrajinské úrady však súčasne pripustili, že proces vysťahovania môže trvať aj niekoľko týždňov.



Začiatkom tohto týždňa metropolita Pavlo a mnohí ďalší duchovní ignorovali termín na odchod z lavry a tvrdili, že sú kyjevským vedením prenasledovaní. Informovali, že vo veci vysťahovania podali sťažnosť na súd.



Napriek tomu, že UPC po minuloročnej invázii ruskej armády na Ukrajinu oficiálne prerušila vzťahy s ruským patriarchátom, Kyjev sa domnieva, že je de facto stále závislá od Moskvy.



V krajine paralelne pôsobí aj autokefálna pravoslávna cirkev Ukrajiny (PCU), na ktorej čele je patriarcha Epifanij.