Ukrajinský metropolita žiada kňazov, aby presunuli nočné bohoslužby

Kyjev 21. apríla (TASR) - Hlava ukrajinskej pravoslávnej cirkvi metropolita Epifanij v stredu požiadal kňazov, aby v oblastiach zasiahnutých bojmi presunuli nočné veľkonočné bohoslužby na denné hodiny a slávili ich viackrát s menšími skupinami veriacich. Metropolita sa obáva, že ruské bombardovanie bude pokračovať aj počas sviatkov. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Biskup pripomenul, že veriaci môžu veľkonočné bohoslužby sledovať aj v televízii či na internete.



Na štvordňové veľkonočné prímerie vyzval aj generálny tajomník OSN António Guterres. Žiada, aby boli od štvrtka do nedele prerušené boje a vyhlásená "humanitárna pauza". Takéto prímerie by podľa Guterresa umožnilo, aby sa z najviac ohrozených oblastí evakuovalo civilné obyvateľstvo a aby do nich mohli zároveň prúdiť dodávky humanitárnej pomoci. Za túto iniciatívu v stredu poďakovalo aj ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na začiatku apríla informovala, že od začiatku ruskej invázie bolo na Ukrajine poškodených najmenej 53 historických pamiatok, náboženských budov a múzeí.