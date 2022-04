Reznikov chce, aby ruské jednotky stíhal tribunál ako v Norimbergu

Na snímke mŕtve telo muža so zviazanými rukami za chrbtom leží na zemi počas 39. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v nedeľu 3. apríla 2022 v ukrajinskom meste Buča. Novinári z agentúry Associated Press videli v ukrajinskom meste Buča telá najmenej deviatich ľudí v civilnom oblečení, ktorí boli podľa všetkého zabití zblízka. Najmenej dvaja mali zviazané ruky za chrbtom. Foto: TASR/AP

Kyjev 3. apríla (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov sa v nedeľu vyslovil za to, aby sa ruské jednotky zodpovedné za zabíjanie civilistov v mestách a obciach Kyjevskej oblasti zodpovedali pred súdom podobným norimberskému tribunálu.Norimberský proces bol medzinárodný vojnový tribunál, ktorého cieľom bolo potrestanie najťažších vojnových zločinov spáchaných počas druhej svetovej vojny silami nacistického Nemecka.Reznikov v nedeľu v rozhovore pre britskú spravodajskú televíziu Sky News, ktorý sa uskutočnil počas jeho návštevy leteckej základne Hostomeľ, povedal, že sa objavujú stále nové prípady a dôkazy pre Medzinárodný trestný súd (ICC).Dodal, že takéto hlásenia prichádzajú z miest, odkiaľ sa stiahli ruské jednotky, ako je Buča či Irpiň, alebo aj z Charkova a z prístavu Mariupol, ktoré sú už týždne ostreľované ruskými jednotkami.Nálezy tiel v tých oblastiach Ukrajiny, z ktorých sa ruské sily v uplynulých dňoch stiahli, vyvolali šok a pobúrenie ukrajinskej vlády i jej zahraničných spojencov.Oficiálny kanál ruského ministerstva obrany na platforme Telegram zdieľal tvrdenie, že správy o úmrtiach civilistov v meste Buča sú "", informovala britská spravodajská stanica BBC.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval misie Medzinárodného trestného súdu a medzinárodné organizácie, aby čo najskôr dorazili do mesta Buča i ďalších miest a obcí Kyjevskej oblasti a zhromaždili dôkazy o ruských vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti.Stanica Sky News pripomenula, že v Británii sa už v marci objavili výzvy na vytvorenie nového medzinárodného tribunálu podľa vzoru norimberského procesu, ktorý by vyšetroval ruského prezidenta Vladimira Putina.Túto myšlienku následne podporili desiatky britských politikov, akademikov a právnikov vrátane bývalých premiérov Gordona Browna a Johna Majora.Sky News pripomenula, že Medzinárodný trestný súd už začal vyšetrovať podozrenia zo spáchania vojnových zločinov na Ukrajine. Kritici však tvrdia, že právomoci tohto súdu sú obmedzené.