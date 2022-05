Ukrajinský minister: Máme zhruba 20.000 hlásení o vojnových zločinoch

Kyjev 25. mája (TASR) - Podľa ukrajinských úradov bolo za tri mesiace od začiatku ruskej invázie nahlásených približne 20.000 prípadov podozrení z vojnových zločinov. Len policajní vyšetrovatelia evidujú 13.500 takýchto prípadov. V utorok v televízii to povedal ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Spolupracujeme so zahraničnými prokurátormi, vyšetrovacími tímami a expertmi, no väčšinu práce vykonávajú orgány v oblasti presadzovania práva," povedal Monastyrskyj. Zhromaždené dôkazy budú podľa jeho slov odovzdané medzinárodným orgánom.



Súd v Kyjeve medzitým odsúdil ruského vojaka Vadima Šišimarina na doživotie za zabitie 62-ročného neozbrojeného ukrajinského civilistu Olexandra Šelipova. Šišimarin sa stal prvým príslušníkom ruských inváznych vojsk súdeným za zločiny spáchané na území Ukrajiny.