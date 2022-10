Ukrajinský minister: Ničenie ukrajinskej kultúry je vojnovým zločinom

Kyjev 9. októbra (TASR) – Ruskú inváziu na Ukrajine sprevádza ničenie a rabovanie historických pamiatok a pokladov vo veľkom rozsahu, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Správu priniesla v nedeľu agentúra Associated Press (AP).



Ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko v rozhovore pre AP povedal, že ruskí vojaci odniesli artefakty z takmer 40 ukrajinských múzeí. Rabovanie a ničenie kultúrnych pamiatok podľa neho spôsobilo škody odhadované na stovky miliónov eur, no škody nie sú len finančné. "Postoj Rusov k ukrajinskému kultúrnemu dedičstvu je vojnovým zločinom," vyhlásil Tkačenko.



Predstavitelia ukrajinského mesta Mariupol v exile uviedli, že ruské sily ukradli z tamojších múzeí viac ako 2000 predmetov. K najvzácnejším patrili starobylé náboženské ikony, unikátny ručne písaný zvitok Tóry, 200-ročná Biblia či vyše 200 medailí.



V mariupolskom Múzeu miestnych dejín sa zamestnanci snažili spolu so stovkami artefaktov ukryť zlatý hunský diadém vykladaný drahokamami z piateho storočia. Ruskí vojaci ho však po týždňoch hľadania objavili v tajnom suteréne, uviedol pracovník múzea pre AP.



Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) eviduje miesta zasiahnuté raketami, bombami a delostrelectvom počas vojny na Ukrajine. Dosiaľ overila poškodenie 199 kultúrnych objektov v 12 oblastiach. Je medzi nimi 84 chrámov, 37 budov historického významu, 37 budov určených na kultúrne aktivity, 18 pamätníkov, 13 múzeí a desať knižníc. Ukrajinské úrady uvádzajú 270 poškodených náboženských budov.