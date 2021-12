Ukrajinský minister obrany: Neplánujeme na nikoho zaútočiť

Štokholm 14. decembra (TASR) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v utorok v súvislosti s obavami z ruskej invázie vyhlásil, že Kyjev "neplánuje na nikoho zaútočiť" a preskupovanie vojakov súvisí výlučne s potrebou obrany Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AP.



"Neplánujeme na nikoho zaútočiť a nemáme v pláne inváziu na územie žiadnej krajiny," zdôraznil Reznikov na tlačovej konferencii v Štokholme, kde sa stretol so svojím švédskym rezortným partnerom Peterom Hultqvistom a šéfkou švédskej diplomacie Ann Lindeovou. "Naše obranné kapacity sú dôležité na ochranu našich ľudí, našej spoločnosti, našich životov," povedal.



Reznikov ďalej poznamenal, vojna na Ukrajine znamená vojnu v Európe. "Medzinárodné spoločenstvo jasne naznačilo, že Ukrajinu v prípade ruskej invázie nenechá osamote," uviedol.



Ruský prezident Vladimir Putin zdôraznil, že úsilie Kyjeva stať sa členom Severoatlantickej aliancie (NATO) predstavuje pre Moskvu červenú čiaru. Takisto vyjadril znepokojenie z toho, že niektoré členské krajiny NATO ohlásili plány zriadiť na Ukrajine vojenské výcvikové strediská.



Reznikov oponoval, že právo Ukrajiny začleniť sa do akejkoľvek vojenskej aliancie vrátane NATO je súčasťou jej ústavy. "Staneme sa de facto členom NATO a implementujeme štandardy Aliancie," dodal s tým, že Ukrajina je odhodlaná zapracovať na potrebných reformách.



V posledných týždňoch zhromaždilo Rusko neďaleko ukrajinských hraníc okolo 100.000 vojakov, čo vyvolalo obavy z možného vpádu do tejto postsovietskej krajiny.



Rusko tvrdenia z údajných plánov zaútočiť na Ukrajinu odmieta a obviňuje Kyjev z presunu vyše 120.000 vojakov smerom k Donbasu, kde proruskí separatisti vytvorili v roku 2014 dve medzinárodne neuznané republiky. Ruskí predstavitelia tvrdia, že Kyjev sa môže násilne pokúsiť o znovuzískanie oblastí kontrolovaných povstalcami. Ukrajinskí predstavitelia tieto obvinenia popierajú.