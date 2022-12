Ukrajinský minister obrany: Obnovíme protiútok, keď zamrzne pôda

Odesa 12. decembra (TASR) - Ukrajinská armáda obnoví "aktívny protiútok", keď zamrzne pôda a bude sa dať jednoduchšie prevážať vojenské vybavenie, oznámil v nedeľu ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. TASR o tom informuje podľa správy televízie CNN.



Podľa ministra sa v dôsledku počasia aktivita na fronte obmedzila. Pre "prechod zo suchej jesene do zatiaľ nemrznúcej zimy... sme narazili na oboch stranách na dážď a veľmi zložité podmienky pre podnikanie útokov. Pôda je totiž vlhká a vozidlá s kolesami cez ňu dokážu prejsť len ťažko," uviedol Reznikov v Odese na tlačovej konferencii so svojím švédskym rezortným kolegom Palom Jonsonom.



Zároveň dodal, že Ukrajina sa neplánuje zastaviť. "Preto chceme využiť výhodu momentu, keď sa pôda (mrazom) spevní... Som presvedčený, že budeme pokračovať v našich protiútokoch, vo vojenskom ťažení za oslobodením našich území," uviedol Reznikov.



Šéf ukrajinského rezortu obrany označil plán Ukrajiny "za jednoduchý". "Oslobodiť všetky dočasne okupované územia Ukrajiny, tak ako to bolo v roku 1991, keď boli medzinárodne uznané ukrajinské hranice," povedal.



Zároveň dodal, že Rusi vedú boj proti ukrajinským civilistom, aby "presvedčili ukrajinskú vládu začať rokovania na základne podmienok Ruska, no neuspejú".