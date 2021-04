Ukrajinský minister obrany pripúšťa možnosť ruského útoku z Krymu

Kyjev 15. apríla (TASR) - Ukrajinský minister obrany Andrij Taran pripúšťa možnosť ruského útoku z Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014 po kontroverznom referende o pripojení tohto územia k subjektom Ruskej federácie.



Agentúra UNIAN citovala vyjadrenia ministra Tarana, podľa ktorého má Ukrajina "veľké obavy z rozmiestnenia nových ruských vojakov a techniky na Kryme".



Vo svojom vyhlásení počas stredajšieho online stretnutia s podvýborom pre bezpečnosť a obranu v Európskom parlamente Taran pripomenul, že Rusko od roku 2008 pritvrdilo "svoju politiku a kroky s cieľom získať kontrolu nad celým čiernomorským regiónom".



Podľa Tarana sa takto "zmenila škála (ruských) hrozieb a viedlo to k nerovnováhe síl" v regióne. Upozornil, že "Rusko rok čo rok zvyšuje počet a rozsah vojenských výcvikových aktivít okolo hraníc Ukrajiny". Zároveň uviedol, že Kremeľ "transformuje okupovaný Krym na mocnú vojenskú základňu".



Moskva už podľa ukrajinského ministra na Krymskom polostrove vytvorila silnú formáciu s vojenským personálom v sile viac ako 32.000 ľudí a má tam "veľmi významný počet námorných a leteckých útočných platforiem". Taran tiež podľa agentúry UNIAN dodal, že na Kryme "sa pripravuje infraštruktúra pre potenciálne skladovanie jadrových zbraní".



Medzičasom Spojené štáty zrušili plánované vyslanie svojich dvoch vojnových lodí do Čierneho mora. Oznámili to v stredu nemenované zdroje z prostredia tureckej diplomacie i turecké štátne médiá, uviedla agentúra AFP.



Cez Bosporský prieliv mala už v stredu preplávať prvá z amerických lodí, turecké diplomatické zdroje však uviedli, že sa tak nestalo. Turecká štátna agentúra Anadolu zároveň informovala, že zrušené bolo vyslanie oboch lodí, ktoré sa malo uskutočniť v stredu a vo štvrtok - 14. a 15. apríla.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na americké diplomatické zdroje však uviedla, že turecká strana "mohla USA nepochopiť správne" a vyslanie vojnových lodí v danom termíne v skutočnosti nebolo plánované.



Zdroje agentúry vysvetlili, že Washington často žiada Turecko o povolenie plavby amerických námorných lodí cez Bospor, ale tieto žiadosti ešte neznamenajú, že sa tieto misie aj naozaj uskutočnia. Podanie žiadosti je zárukou, že sa vodná cesta v prípade potreby otvorí, dodal zdroj.



Rusko po oznámení o vyslaní lodí vyzvalo USA, aby sa "pre svoje vlastné dobro" držali ďalej od Krymského polostrova a ruského pobrežia Čierneho mora. Vyslanie amerických lodí pritom námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov označil za provokáciu a snahu "brnkať Rusku na nervy".



K stredajšiemu oznámeniu o zrušení tohto vyslania došlo deň po tom, ako americký prezident Joe Biden telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Biden vyzval Putina v súvislosti s Ukrajinou na deeskaláciu narastajúceho napätia. Podľa vyhlásenia Bieleho domu tiež navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti spoločne stretli na území tretej krajiny.